Educación
La Comunidad de Madrid anuncia un acuerdo con los rectores de las universidades públicas para un nuevo modelo de financiación
El acuerdo se rubricará este mediodía en la Real Casa de Correos
Víctor Rodríguez
La Comunidad de Madrid ha alcanzado un acuerdo con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas para poner en marcha un nuevo modelo de financiación plurianual. Así lo trasladan desde el Gobierno regional. El acuerdo será firmado este mediodía en la Real Casa de Correos, momento en que se desvelarán los términos del mismo.
El asunto venía tensando la relación entre el gobierno de Ayuso y las universidades, que denuncian una infrafinanciación acumulada de 15 años. La cuestión estuvo en el centro del cese del hasta hace dos semanas consejero de Educación madrileño, Emilio Viciana que ocasionó la primera crisis de gobierno en el Ejecutivo de Ayuso en la legislatura de su mayoría absoluta.
- Las tostadas de casi medio metro que están revolucionando los desayunos en Mérida
- Un camión se estrella contra un árbol en la avenida de Alemania de Cáceres
- El cumpleaños del municipio extremeño donde algunos vecinos soplan más velas que el pueblo
- A las seis en Ruyme': cierra la Multitienda del Rodeo de Cáceres, emblema de la 'generación Blackberry' y los polos Flash (o Flax)
- Fotogalería | Un camión se estrella contra un árbol en la avenida de Alemania de Cáceres
- Persecución y detención en Cáceres: dos hombres ingresan en prisión por un robo con fuerza en una vivienda de la zona del Ceres Golf
- El oro y la plata se disparan: las joyerías de Cáceres, ante un 'arma de doble filo
- Extremadura pierde en diez años 2.500 nidos de cigüeña, con puntos críticos como Cáceres