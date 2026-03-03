Un estudio avalado por la Zarzuela cifra el coste anual de la monarquía en 104,89 millones de euros

Una asociación académica ha presentado este martes en el Ateneo de Madrid el estudio más completo realizado hasta ahora sobre el coste real de la monarquía española. La Red de Estudio de las Monarquías Contemporáneas (Remco) ha encargado un informe en el que compara el gasto público que destinan a sus jefaturas de Estado cuatro monarquías (España, Reino Unido, Dinamarca y Noruega) y tres repúblicas (Portugal, Alemania e Italia). En el caso español, esa cifra asciende a 104,89 millones de euros.

Anualmente los medios de comunicación dan a conocer el dinero que recibe directamente el Rey para "el sostenimiento de su Familia y Casa", con el que paga los sueldos de la familia real, los trabajadores de la Zarzuela y parte del funcionamiento interno de la jefatura del Estado. En los últimos años, por la situación de prórroga de los Presupuestos Generales, ese número ha sido de 8,4 millones de euros. Pero ese no es el verdadero coste real de la institución, ya que ahí no están incluidas las partidas que pagan los ministerios, por ejemplo, los coches (Hacienda), los miembros de seguridad (Interior) o la conservación de los edificios que utilizan (Presidencia a través de Patrimonio Nacional). Remco ha encargado a la sociedad Sistemas de Información Inteligente para la Gestión (SIIG), vinculada con la Universidad de Málaga.

El catedrático Daniel Carrasco y el profesor Daniel Toledano empezaron a elaborar este trabajo en 2023 y desde entonces han analizado la información que han podido recabar de todos los ministerios españoles (y de los otros países) para arrojar más luz sobre el gasto público destinado a la Corona. El año a analizar ha sido el 2021. "Alguna información la hemos recibido inmediatamente, otras nos han pedido aplazamiento por la dificultad de elaboración y en otros casos se nos ha indicado que por seguridad nacional el dato no está disponible", explica Toledano, que añade que Alemania y Portugal han sido las administraciones menos transparentes. En primera fila, durante la presentación en el Ateneo de Madrid, escuchaba Mercedes Araújo, secretaria general de la Casa del Rey, número dos de Zarzuela tras Camilo Villarino.

Los Reyes, en la feria de turismo de Madrid, Fitur, en enero. / José Luis Roca / EPC

Carrasco subraya que hay que fijarse más en los "valores relativos" y no "en los absolutos" (los 104,89 millones de euros). "Ahí es donde el coste per cápita de la monarquía española sale mejor parada porque está en 2,2 euros por habitante y año. Hay otras, por ejemplo, como la noruega o la danesa está en torno a los 10", incide.

Noticias relacionadas

Los autores del informe admiten que la cifra de 104,89 millones no se puede dar como ajustada al 100% porque, pese a que en su gran mayoría los ministerios han ido facilitándoles los datos solicitados, "existen prestaciones de apoyo de otros organismos públicos, vinculados a la seguridad y los desplazamientos de los miembros de la Casa [aviones y helicópteros]" que no se conocen. "Todo ello dificulta el cálculo del coste de la Jefatura del Estado", se puede leer en el documento.