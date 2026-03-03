El PSOE usa en la Audiencia Nacional un mensaje a Koldo para apuntar al PP por mascarillas en Baleares

El PSOE ha pasado a la defensiva en su papel, por lo general bastante discreto, como acusación popular en dos causas de especial interés político que se instruyen en la Audiencia Nacional, el caso hidrocarburos y el caso Koldo, que ahora se ha ampliado con el análisis de sus pagos en efectivo durante la etapa de José Luis Ábalos como secretario de Organización.

Así, y aprovechando unas alegaciones al juez del caso hidrocarburos, Santiago Pedraz, las que critica diligencias solicitadas por la acusación que ejerce Hazte Oír, el abogado del partido también alude a un mensaje que se encontró en los dispositivos de Koldo García, que fue asesor del ministro de Transportes, para apuntar posibles favores de la trama al PP en relación con la decisión del Gobierno de Marga Prohens de no reclamar el reembolso de las mascarillas defectuosas que fueron facilitadas a esta administración por la trama de Koldo García.

En el escrito firmado por el abogado Gonzalo Martínez Fresneda, al que ha tenido acceso El Periódico, se hace mención a la posible existencia de reuniones entre Koldo y Miguel Tellado con "un tal Alberto, cuyo apellido se ignora", así como a una visita a la sede del Partido Popular en enero de 2024 para gestionar que el gobierno balear desistiera de una reclamación contra la empresa Soluciones de Gestión, según se apuntaba en uno de los informes entregados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El abogado del PSOE recuerda en su escrito que una conversación mantenida el 4 de diciembre de 2023, según dichos informes, el responsable de la empresa, Juan Carlos Cueto, manifestaba su confianza en que la gestión de Koldo García Izaguirre con el Partido Popular tendría éxito “porque le han dado otro favor a cambio".

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens / Tomàs Moyà - Europa Press

Por ello expone que acusación popular unificada, que en el caso Koldo ejerce el PP " que tanto interés parece poner en otras cuestiones aleatorias y en conocer números de teléfonos de gente que no viene a cuento, no ha propuesto ni propondrá ninguna diligencia de prueba para investigar qué favor concedió la trama al Partido Popular para que el gobierno balear desistiera de reclamar al señor Cueto lo que debía".

Uso sesgado

Agrega que ello evidencia "el ilegítimo, parcial y sesgado uso de la institución de la acusación popular para fines espurios ajenos al objeto de la investigación que hace necesaria que se atienda a la solicitud que por este escrito se plantea".

Se refiere, en concreto, a que se deje sin efecto una petición de diligencias solicitadas al juez Pedraz por parte de Hazte Oír, que dirige la acción popular en el caso hidrocarburos, que es el que investiga al comisionista Víctor de Aldama y sus socios por un fraude millonario a Hacienda. Concertamente, el PSOE pide que no se acceda a solicitar la identificación del "varón de 40 años" trabajador en la planta segunda del partido al que la socia de Aldama Carmen Pano dijo que entregó en mano hasta 90.000 euros en la propia sede de Ferraz.

Lucía Feijoo Viera

Para esta parte, también Hazte Oír actúa con "fines espurios" intentando desviar al juez Pedraz del objeto de la causa, que es investigar un delito contra la Hacienda Pública "cometido por Víctor de Aldama y sus compinches a través de Villafuel y una miríada de sociedades interpuestas". Por eso, a juicio del PSOE "parece claro, a estas alturas, que pudiera parecer de la actuación de las acusaciones, por el contenido de sus escritos, que el interés de estas se aleja del objeto de investigación, que no parece interesarles, y se aproximan incesantemente a conseguir la imputación de mi mandante (en vano)".

Otras diligencias solicitadas a las que se opone el PSOE es que se vuelva a citar al que fuera jefe de gabinete de la exvicepresidenta Teresa Ribera, que compareció hace solo unas semanas; y que se identifique la titularidad de una línea telefónica, "por el simple motivo de que, al parecer, Koldo García Izaguirre (ex asesor de José Luis Ábalos) tuviera este teléfono entre sus contactos y se lo enviara al señor Aldama resulta, de nuevo, una frivolidad que busca la confusión y entretener la investigación con intrigas políticas".