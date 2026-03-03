Sánchez responde a la amenaza de Trump de corte de suministros: "Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos"

El Gobierno no tardó en responder a la última andanada de Donald Trump asegurando que España "cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados, y diversificar cadenas de suministro”. De esta manera responden en La Moncloa a las últimas amenazas lanzadas por el presidente de EEUU ante la posición adoptada por el Gobierno que preside Pedro Sánchez tras el ataque a Irán.

Sin alusiones a su decisión de impedir el uso de las bases de Rota y Morón ni modulando su posición para rebajar la tensión. Tras ahondar en que "España es un miembro clave de la OTAN, que cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo", en el Ejecutivo también ponen el foco en que España es "una potencia exportadora de la UE y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos EEUU, con quien mantenemos una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa".

Tras ello avisan que "si la administración norteamericana quiere revisarla deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU". Todo después de que Trump en rueda de prensa haya advertido de la imposición de un castigo comercial a la negativa del Gobierno de que se puedan usar las bases. En el Gobierno defienden que el ataque unilateral está al margen de la Carta de Naciones Unidas y no cabe en el convenio para el uso de las bases.

El saldo comercial de España es negativo, en tanto que importa de EEUU el doble de lo que exporta. Según los datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), España importó de EEUU en 2025 bienes por valor de 30.174 millones de euros. Por contrario, nuestro país exportó al país mercancía por valor de 16.716 millones de euros. Sánchez viajará a China el próximo mes de abril dando continuidad a una agenda con la que pretende abrir nuevos mercados y diversificar socios comerciales.

Si bien desde La Moncloa dejan claro que "la voluntad del Gobierno de España es y será siempre trabajar por el libre comercio y la cooperación económica entre países", apuntan también que la relación debe regirse "desde el respeto mutuo y el cumplimiento de la legalidad internacional". Tras ello, concluyen en su comunicado de respuesta "lo que la ciudadanía pide y merece es más prosperidad, no más problemas".

Crisis energética

Ante el cariz de los "últimos acontecimientos", el presidente del Gobierno realizará este miércoles una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa para valorar la situación. Más explícito ha sido el president de la Generalitat, Salvador Illa, al señalar que "no somos amigos de recibir coacciones de nadie, tenemos las ideas claras, queremos comerciar con todo el mundo y defenderemos los intereses de Catalunya". "Llamo a la desescalada y al respeto al derecho internacional", subrayó durante una recepción de los organizadores del Mobile World Congress en el Palau de la Generalitat.

El titular de Exteriores, José Manuel Albares, aludía en defensa de la posición del Gobierno crítica con EEUU a “los intereses muy directos de los españoles, de nuestros agricultores, de nuestros empresarios, de nuestros ciudadanos en general” por la crisis energética derivada de la escalada bélica en Oriente Medio. “Miren los precios del gas, cómo se han incrementado a lo largo del día de hoy. Por lo tanto, también hay una protección de los españoles, de nuestros trabajadores, de nuestras empresas, de nuestros consumidores”, remachaba.

Noticias relacionadas

Ante una posible escalada inflacionista, en el Ejecutivo avanzan que responderán con un paquete de medidas para contenerla, similares a las que ya se desplegaron tras la invasión rusa de Ucrania.