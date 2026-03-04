Rebeldes y vasallos o como la prolongación de la guerra de Irán se convertirá en el epicentro de la contienda política española

"Ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser su amigo es fatal”

Henry Kissinger

(Se atribuye al entonces Asesor de Seguridad Nacional del presidente Nixon en referencia a cómo dejó tirado al Gobierno de Ngo Dinh Diem en Vietnam del Sur)

Miro la colección de fotos de mis primeros años en Tel Aviv-barrio de Ramat Gan, hoy una gran ciudad próxima a la capital, y me detengo en un par de ellas en las que estoy luciendo un disfraz de color negro, pantalón con faja y chaleco con flecos, con sombrero y revólveres a cada lado de la cintura. Es la gran fiesta de Purim. Circa 1955. Estoy entre mis amigos del barrio o 'shikun', el bloque de viviendas para las familias de inmigrantes judíos llegados a la tierra prometida.

Purim. El sábado pasado, una hora después de lanzar el ataque sobre Irán, Netanyahu se dirigió a la nación y al mundo a través de un video preparado. "Hermanos y hermanas, en dos días celebraremos la festividad de Purim", dijo. "Hace 2.500 años, en la antigua Persia, un tirano se alzó contra nosotros con el mismo objetivo: destruir a nuestro pueblo por completo. Pero Mordejai el judío y la reina Ester, con su valentía e ingenio, salvaron a nuestro pueblo. En aquellos días de Purim, cayó la suerte, y con ella cayó el malvado Amán. Hoy también, en Purim, ha caído la suerte, y el fin del malvado régimen también llegará", añadió.

Es que 'purim' quiere decir suerte, echar la suerte.

Pedro Sánchez es el rebelde y Alberto Nuñez Feijóo y Santiago Abascal los vasallos, es decir, quien, a imagen y semejanza de Zapatero resucita "no a la guerra", y quiénes, evocando a Aznar, la respaldan. El enemigo y los amigos de Trump.

Pero, un momento.

Quizá Sánchez sea el enemigo de Israel y Feijóo y Abascal los amigos de Israel. Porque cada día surgen más evidencias de que quién ha resuelto lanzar la guerra del Purim -festividad bíblica en curso en Israel- ha sido Netanyahu, según la confesión del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Por tanto, no se trata tanto de saber lo que busca Trump sino Netanyahu, quien según ha dicho ha conseguido realizar un sueño de 40 años. Que EEUU le acompañe en su guerra por borrar del mapa a Irán.

He citado a Kissinger porque ser amigo de EEUU, como pretenden serlo Feijóo y Abascal, puede ser peor más peligroso que ser su enemigo. Mira por dónde, Zelenski puede contárselo a los aspirantes a vasallos españoles.

Feijóo ha hablado con Marco Rubio por teléfono -pueden hablar normalmente en español, por supuesto- el pasado 24 de febrero-, cuando se avecinaba el ataque, y le prometió que España sería "un país fiable para sus aliados".

Y ahora Feijóo ataca a Sánchez porque no lo es a raíz del rechazo de España a dejar usas las bases militares de Rota y Morón para atacar Irán.

Purim. La suerte también parece tocar a Sánchez, que se ha convertido en el Dominique de Villepin, el ministro de Asuntos Exteriores francés que se opuso a la guerra de Irak, y que en la tarde del 19 al 20 de marzo de 2003 me dijo en los pasillos de la ONU: "Parece increíble que España haya apostado por esta guerra".

Noticias relacionadas

Pero ya en Gaza, Sánchez apostó, a su vez, por el curso de acción que ahora consolida en Irán.