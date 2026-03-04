El PSOE en Castilla y León, unido contra la sangría electoral de Sánchez

En el PSOE salen a ganar. Es el optimismo que se extiende por la organización regional del Partido Socialista por más que la demoscopia no indique precisamente como más probable esta circunstancia. Se apoya en su principal activo, el alcalde Soria, Carlos Martínez, capaz de encadenar mayorías absolutas en su Ayuntamiento, donde se ha hecho con el bastón de mando cinco veces seguidas sin despeinarse, lo que tiene mérito en una capital que no es precisamente de izquierdas. Capaz de dar la vuelta "como un calcetín" a esa capital, el hecho de que viva como un soriano más y su atractivo en las distancias cortas hacen que Martínez sea alcalde de Soria "hasta que él quiera".

Y no es precisamente un sanchista "pata negra": se alineó con Carmen Chacón y después con Susana Díaz (principal rival de Sánchez) en las sucesivas primarias socialistas. Sin embargo, fue Pedro Sánchez el que apostó por el alcalde de Soria para liderar el PSOE de Castilla y León y se hizo con las riendas del partido sin oposición una vez que Luis Tudanca no se atreviera a retar al aparato, entre otras cosas para evitar las luchas intestinas que el socialismo regional vivió en las épocas de Julio Villarrubia y que tanto daño hicieron a los del puño y la rosa en forma de suicidio electoral. Un partido unido es fundamental para intentar dar la batalla en Castilla y León y eso, al menos, el PSOE lo tiene.

Pese a ser un personaje con una reputación en ambientes políticos y periodísticos, Carlos Martínez es un desconocido para el gran público allende San Saturio. Su relativamente reciente liderazgo y el hecho de que no tuviera la visibilidad de las Cortes, ya que no era procurador, no han ayudado demasiado a dar a conocer su figura.

Sin candidato reconocible para el ciudadano de a pie, los socialistas tiene que fiar todo al tirón de la marca, PSOE, y está por ver que esta sea aval suficiente como para hacer frente al Partido Popular en una comunidad que sociológicamente tiende a la derecha, por más que sea posible, a veces, un apoyo mayoritario a los socialistas, como el que obtuvo el propio Tudanca en 2019 aunque fuera insuficiente para gobernar.

Es el objetivo de Carlos Martínez, ganar, consciente de que ni aún así podría gobernar ante el más que previsible pacto de PP y Vox, pero que sería un balón de oxígeno para Ferraz. Mantenerse con los actuales 28 procuradores regionales no sería un mal resultado, sobre todo cuando pintan bastos como en Extremadura o Aragón. Caer por debajo de un límite de, pongamos, 25 escaños, sí sería para plantearse volver a casa, a una Alcaldía que no ha soltado y compagina con el liderazgo socialista autonómico.

Ilusionar para evitar la abstención

Cierto es que en un panorama de fragmentación de la izquierda y en circunscripciones tan pequeñas como la de la mayor parte de las provincias, el PSOE se antoja refugio para votantes de todo tipo a la izquierda del PP. Pero también sabe el soriano que para que eso ocurra primero tiene que sacarlos de casa, ilusionar lo suficiente como para que merezca la pena ir a votar.

Y es que las autonómicas no entusiasman en la comunidad y la abstención llega prácticamente a cuatro de cada diez votantes. El mismo Carlos Martínez es consciente de que el miedo al "que viene la derecha" ya no va a funcionar como toque de a rebato, por lo que hay que mover, ilusionar, con otras premisas en positivo.

Las elecciones se juegan en buena medida en las circunscripciones donde los procuradores se cuentan por dos dígitos. Valladolid es la plaza más grande. Ahí está de cabeza de lista la portavoz en las Cortes, Patricia Gómez Urbán con la ayuda del ministro de Transportes, Óscar Puente, exalcalde de Pucela que no es precisamente amigo del alcalde de Soria pero que tiene que aprovechar cualquier ocasión para atizar a Jesús Julio Carnero, quien le arrebatara la Alcaldía.

En los anteriores comicios el PSOE se impuso al PP en votos, aunque empataron en escaños, mientras Vox sacó tres. Hay dos escaños, el de Podemos y sobre todo el de Ciudadanos, que esperan dueño, ya que corren peligro de cambiar de manos por la fragmentación de la izquierda en un caso y la práctica desaparición de la formación en otro.

En Burgos también ganó el PSOE, con cinco procuradores frente a los 4 populares y los dos de Vox. El candidato en la tierra natal del anterior dirigente socialista, Luis Tudanca, es Daniel de la Rosa, la mano derecha de Carlos Martínez. Va a ser una de las plazas más complicadas para el socialismo.

Salamanca, con Fran Díaz, el más votado por los militantes, como candidato, es uno de los territorios con resultado más previsible, muy cercano al actual: PP 5, PSOE 3 y 2 Vox.

León, en cambio, es "territorio comanche" para el PSOE y todos los demás. Los socialistas apuestan de nuevo por Nuria Rubio García, vicesecretaria general del PSOE y capaz en 2022 de batir al PP en votos, aunque ambos empataran a cuatro escaños. UPL tiene aquí su principal bastión (tres procuradores) y Vox cuenta con dos, entre ellos el candidato, Carlos Pollán, a la Presidencia de la Junta. Leonés es también el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones (que no va en listas), durante los fuegos de Las Médulas y media provincia. Por tanto, incógnita máxima sobre el resultado.

Claro que para ganar no se puede desdeñar ni un voto, tampoco de las provincias pequeñas. Y hay mucha tela que cortar. En primer lugar, en Segovia, que gana un procurador al que tendrá echado el ojo el PSOE, ya que perdió uno en las anteriores a manos de Vox. Sergio Iglesias, nuevo, es el elegido para intentar que el 3 PP, 2 PSOE 1 Vox sea 3-3-1.

En Palencia también ganó el PSOE en votos, que no en escaños, ya que sacó 3, los mismos que el PP por uno de Vox. Miguel Ángel Blanco, portavoz en la Diputación, encabeza una lista renovada que intentará mantener la proporción de sillones autonómicos, en una provincia cuya capital tiene alcaldesa socialista, Miriam Andrés, que ha mantenido alguna que otra polémica pública con Carlos Martínez.

Zamora puede ser otra provincia que mantenga el status quo. Ganó el PP, pero con 3 escaños, los mismos que el PSOE y uno de Vox. Iñaki Gómez sustituye a Ana Sánchez, número 2 con Tudanca y depurada por Martínez, pero no es un candidato impuesto por el soriano, sino una figura muy próxima al actual secretario provincial, Antidio Fagúndez.

Ávila es otro territorio con incógnita al tener presencia de una fuerza localista, Por Ávila, de centro derecha, que tiene un escaño, por otro de Vox, 3 del PP y 2 del PSOE. Carmen Iglesias Parra, salida de una lista de consenso, es la apuesta socialista por una provincia en la que el PSOE debería aspirar a conseguir uno más.

Y por último está la propia Soria, donde Martínez va sobrado como alcalde, pero está por ver su papel en una votación autonómica. Y es que ahora mismo el PSOE es la tercera fuerza política en las elecciones autonómicas en un feudo con 3 procuradores de Soria Ya, uno del PP y otro socialista. Está por ver si el movimiento Soria Ya convertido en partido ha convencido a los ciudadanos o si las fuerzas tradicionales logran recuperar parte del terreno perdido.

En fin, que doctores tiene la santa madre encuesta que sabrán hacer vaticinios sobre si Castilla y León será una nueva estación del Vía Crucis electoral de Pedro Sánchez o es aquí donde se corta la sangría. El señor D´Hondt, mandatado por los ciudadanos, tiene la última palabra.