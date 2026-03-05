Muere a los 51 años Joaquín Palacín, presidente de Chunta Aragonesista

Joaquín Palacín, presidente de Chunta Aragonesista (CHA), ha falleciddo este jueves a los 51 años de edad, tal y como ha confirmado la propia formación aragonesista en un comunicado. El político oscense llevaba luchando varios años contra el cáncer, que le impidió acabar con normalidad la pasada legislatura, en la que fue diputado por su circunscripción, Huesca.

Sus amigos y compañeros de partido hablaban siempre de él como una persona buena, honesta y con una gran pasión por la política y el aragonesismo de izquierdas, el cual defendió durante toda su vida. En la última campaña electoral, pese a las adversidades, sacó fuerzas de flaqueza para apoyar algún acto de CHA en el Sobrarbe, además de cerrar simbólicamente la lista del partido en esa provincia.

Chunta ha agradecido "su compromiso con Aragón, con la justicia social y con el proyecto colectivo durante tantos años". "Joaquín Palacín ha sido una de las voces más firmes y generosas del aragonesismo político, destacando por su cercanía, su honestidad y su entrega constante a CHA y a la defensa de nuestra tierra", prosigue el comunicado de la formación, que ha trasladado su "cariño y apoyo" a su familia, amistades y "a todas las personas que hoy sienten su pérdida". "Su recuerdo y su ejemplo seguirán formando parte del camino de Chunta Aragonesista", concluye el comunicado.

Nacido en Huesca en 1974, casado y con tres hijos, Palacín formó parte de la dirección de varias empresas dedicadas a la consultoría y a los servicios medioambientales. Entre 2007 y 2013 fue concejal del Ayuntamiento de Monzón, donde además fue el presidente del patronato municipal de Deportes y de la Institución Ferial.

Su salto a la política autonómica llegó en 2015, cuando fue nombrado director general de Ordenación del Territorio, dentro del departamento que dirigía José Luis Soro en el primer Gobierno de Javier Lambán, en la que por cierto fue la primera experiencia de CHA en un Ejecutivo autonómico. Desde febrero de 2020 era presidente del partido, cargo para el que fue reelegido en marzo de 2024 y que seguía ostentando.

En 2019 fue elegido diputado en las Cortes de Aragón, siendo portavoz del grupo parlamentario en esa legislatura, donde también ostentaba el liderazgo de CHA en las comisiones de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda y en la de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. En la pasada legislatura fue nuevamente diputado, tras ser reelegido en su escaño como número uno por Huesca, siendo el portavoz en las comisiones de Medio Ambiente y Turismo; Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial; y Agricultura, Ganadería y Alimentación.