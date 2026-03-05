Feijóo: "No le reconozco a Sánchez ninguna superioridad moral para hablar de paz"
Madrid
El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, volvió a contestar a Pedro Sánchez este jueves. "No le reconozco a Sánchez ninguna superioridad moral para hablar de paz", afirmó en un acto organizado por el Grupo Popular en el Congreso con disidentes iraníes con motivo del día internacional de la mujer, que tendrá lugar el próximo domingo. "Si no tienes respuesta frente a la tiranía, tu supuesto pacifismo es un aval a la tiranía", continuó el líder de la oposición, quien además reclamó una desescalada del conflicto, "contención" en el mismo y "volver a la mesa de negociación".
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- José Bordalás: Cuatro días como técnico del Cacereño, papá
- Nos sentimos más cerca del final, pero vamos con pies de plomo', la familia de Francisca Cadenas reacciona a la última reconstrucción de la UCO
- El exalcalde de Casar de Cáceres, Rafa Pacheco, renuncia al acta de concejal y se retira de la primera línea política
- Reducir diputados, ley LGTBI y Cruz de los Caídos de Cáceres: Todas las medidas que exige Vox para investir a María Guardiola
- El Ayuntamiento de Plasencia registra un aumento de personas sin hogar en situación de calle, que llega ya a las 20
- La nueva estrategia del Ayuntamiento de Cáceres para reflotar el pequeño comercio
- Educación ofrece 14 vacantes docentes urgentes en Extremadura tras quedar desiertas en los llamamientos
- Directo | Primera sesión del debate de investidura de María Guardiola: el discurso de la candidata