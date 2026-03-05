Violencia digital
El juez Marchena aboga por "acabar con el anonimato" en las redes sociales para perseguir delitos contra la dignidad
El magistrado del Supremo participa en un encuentro en el Congreso sobre violencia digital de género
"Acabar con el anonimato" en las redes sociales. A pesar de admitir que puede tener detractores, es la propuesta que ha lanzado este jueves el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena para mejorar la respuesta jurídica ante los delitos contra la dignidad, que afectan en gran medida a las mujeres.
El magistrado ha intervenido en una mesa sobre violencia digital de género organizada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid en el Congreso de los Diputados, en el que ha abogado por la "lucha concertada de todas las instituciones" para reivindicar la dignidad de las personas, muchas veces mancillada en redes sociales bajo seudónimo.
"Estamos contribuyendo a algo que es tremendamente perturbador", ha manifestado para apuntar que en muchas ocasiones quienes reivindican la libertad de expresión utilizan las redes "para denigrar a su pareja, a un juez o a cualquier ciudadano" a través de un derecho que no ejercen ellos mismos, sino "el Cid Campeador, Aristóteles o una serie alfanumérica".
Suscríbete para seguir leyendo
- José Bordalás: Cuatro días como técnico del Cacereño, papá
- Nos sentimos más cerca del final, pero vamos con pies de plomo', la familia de Francisca Cadenas reacciona a la última reconstrucción de la UCO
- El exalcalde de Casar de Cáceres, Rafa Pacheco, renuncia al acta de concejal y se retira de la primera línea política
- Reducir diputados, ley LGTBI y Cruz de los Caídos de Cáceres: Todas las medidas que exige Vox para investir a María Guardiola
- El Ayuntamiento de Plasencia registra un aumento de personas sin hogar en situación de calle, que llega ya a las 20
- La nueva estrategia del Ayuntamiento de Cáceres para reflotar el pequeño comercio
- Educación ofrece 14 vacantes docentes urgentes en Extremadura tras quedar desiertas en los llamamientos
- Directo | Primera sesión del debate de investidura de María Guardiola: el discurso de la candidata