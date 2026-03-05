España envía la fragata ‘Cristóbal Colón’ a Chipre en compañía del portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’ y de otros navíos de la Armada griega

El Ministerio de Defensa confirmó este jueves que España enviará la fragata ‘Cristóbal Colón’ a Chipre en compañía del portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’ y de otros navíos de la Armada griega. La ‘Cristóbal Colón’, según recuerda el Departamento de Margarita Robles, se incorporó el 3 de marzo al Grupo Naval del ‘Charles de Gaulle’ para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico. Ahora, el conjunto se dirigirá al Mediterráneo para llegar a las costas de Creta hacia el 10 de marzo.

Esta puntualización del envío de la fragata se produce después de que el Gobierno abriese la puerta a colaborar en acciones defensivas si Chipre o algún países de la Unión Europea lo solicita ante el clima bélico actual. "Es algo que se puede valroar, cada cosa un espacio disitnos, somos solidarios y todo lo que sea garantizar el espacio europeo", aseveró el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en la misma línea en la que la titular de Defensa, Margarita Robles, avanzó la disposición de participar militarmente si lo solicita "la UE o miembros de la Unión Europa" para "algunas misiones".

Después de las consideraciones de los dos ministros, Defensa confirmó el despliegue de los efectivos militares y explicó que también saldrá en breve a la mar el buque de aprovisionamiento ‘Cantabria’ para suministrar combustible y prestar apoyo logístico durante el tránsito del Grupo Naval por el Golfo de Cádiz.

El envío de la fragata "tecnológicamente más avanzada" de que dispone España se enmarará en la misión en el Mediterráneo y será para "ofrecer protección y defensa aérea, complementando de esta forma las capacidades de nuestra batería ‘Patriot’ desplegada en Turquía". Pero, tal y como reconoce Defensa, "también estará en lista para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto". De ahí que "con el despliegue la ‘Cristóbal Colón’, España muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental", según sentencia el Gobierno.

Sin colaborar con EEUU

La ministra de Defensa también ha negado "con absoluta contundencia" cualquier colaboración de España con la campaña de ataques aéreos que llevan a cabo Estados Unidos e Israel contra Irán. En una entrevista concedida a la cadena Ser, ha subrayado en la mañana de este jueves el desmentido del Gobierno a las palabras que este miércoles pronunció la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en el sentido de que España "se ha mostrado de acuerdo en cooperar con Estados Unidos".

"Ellos saben que no es verdad. Las palabras se las lleva el viento, pero los hechos son los que son", ha dicho la titular de Defensa. Robles no se explica por qué han hecho esas declaraciones en Washington, y sospecha que ha podido ser una mentira deliberada "en esa clave interna de Estados Unidos", ha especulado, en alusión a las críticas que dentro del país está levantando la guerra emprendida por Donald Trump.

"Quizá es una vuelta atrás que tratan de hacer tras las poco apropiadas declaraciones de Trump. O quizá la desinformación... O son conscientes de que el presidente Trump el otro día no fue correcto", ha dicho Robles, recordando las amenazas del inquilino de la Casa Blanca de cortar cualquier relación comercial con España y una posible marcha atrás en sus advertencias.

Encuentro con el embajador

"La posición del gobierno de España ha sido clarísima desde el primer día, sin matices, con rotundidad. España está firmemente comprometida con la paz. Hay 4.000 hombres y mujeres del ejército español en emisiones de paz", ha recordado la ministra de Defensa. "Creemos en soluciones diplomáticas; creemos que la violencia no es el camino", ha abundado en la entrevista, para añadir que el ejecutivo español va a "apoyar siempre escenarios de paz, cuando hay un paraguas del ordenamiento jurídico internacional".

Margarita Robles ha repetido que el Gobierno no va a permitir el empleo de las bases militares de utilización conjunta de Rota y Morón en una guerra contra Irán emprendida en un contexto unilateral, fuera del contexto jurídico internacional". España "no puede apoyar actuaciones unilaterales que no tengan un apoyo del ordenamiento jurídico internacional", ha abundado, para resumir, en un mensaje enviado a EEUU: "Nadie puede convertirse en el guardián internacional; hay unas normas, hay unas reglas".

Preguntada por el encuentro que mantuvo este miércoles con el embajador de Estados Unidos, Benjamín León. la ministra ha negado que la afirmación de la Casa Blanca pueda haber salido de ahí, pues se hizo en Washington cuando en Madrid aún se estaba celebrando la reunión.

En esa cita, Robles le explicó al embajador la misma posición que ha relatado. "La realidad es muy claras y así se le transmitió. España es un país firmemente comprometido con sus aliados, serio, responsable, con más de 4000 hombres y mujeres en misiones de paz. Así se lo transmití al embajador", ha contado Robles.

OTAN

La ministra ha lamentado las palabras del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, asegurando que en la Alianza hay un apoyo mayoritario a Estados Unidos en su campaña bélica. "Hay cosas que nos alejan de las declaraciones de Rutte, pero España es un aliado firmemente comprometido con la Alianza Atlántica, y lo vamos a seguir siendo, comprometidos con la paz y el multilateralismo", ha dicho Robles.

"Cuando no hay un amparo internacional no se puede actuar. Las vulneraciones de derechos humanos en Teherán no son aceptables, y lo lamento especialmente por las mujeres, pero no es aceptable el ataque sin apoyos internacionales", ha insistido la titular de Defensa.

España enviará buques u otros medios militares para apoyar la defensa de Chipre, con su territorio atacado por misiles iranís, si así se decide en la Unión Europea. Lo ha confirmado Robles sin dar más datos. "Se va a valorar; hemos de ser muy prudentes y discretos", ha dicho.

En la misma entrevista, ha criticado la actitud del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en torno a la posición del Ejecutivo, y le ha reprochado "hablar mal de España fuera. El compromiso de España con la paz debería ser elogiado por Feijóo".