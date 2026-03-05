Sánchez exige a Bruselas un aumento de los fondos para el sector primario de Canarias

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ha solicitado a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, el blindaje de Canarias en el próximo marco financiero plurianual 2028-2034 en su condición de región ultraperiférica (RUP) y un incremento de los fondos destinados al sector primario de las Islas, encuadrados en el programa Posei. En una carta remitida este jueves a la dirigente comunitaria, Sánchez le reclama "la necesidad de actualizar la ficha financiera del Posei, cuya dotación permanece inalterada desde 2011 pese al incremento significativo y acumulado de los costes de producción y el transporte en las regiones ultraperiféricas".

La misiva de Sánchez a Von der Leyen llega unos días después de la remitida por el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, tanto a su homólogo estatal como al presidente de turno de las RUP para convocar una reunión de alto nivel en Bruselas de todas las regiones alejadas y de los tres Estados de quien dependen -España, Francia y Portugal- con motivo del Consejo Europeo que se celebrará el 19 y 20 de marzo. Clavijo insta al Ejecutivo central a defender el estatus de estas regiones, que salvaguarda el artículo 349 del Tratado de la UE, e incluso a vetar cualquier decisión del marco financiero que suponga un menoscabo de los fondos que llegan a las RUP y el sistema para distribuirlos, ante la centralización que se pretende por parte de la Comisión Europea.

"Consideramos esencial que este régimen -Posei- mantenga su singularidad y cuente con un presupuesto suficiente y acorde a los nuevos retos y a las mayores dificultades estructurales que afectan a la producción primaria en el archipiélago canario", recoge la carta de Sánchez.

Además de demandar un incremento de la financiación para actualizar los sobrecostes del sector primario, Sánchez reclama a la Comisión Europea que las condiciones de ejecución del Posei "deberían mantener el principio de financiación íntegramente con fondos europeos de las medidas" de este programa, "sin exigencia de cofinanciación nacional, tal y como se aplica en la actualidad", es decir, que continúen la distribución y justificación de los fondos directamente por Bruselas y no se centralicen en los Estados, una cuestión que alarma en Canarias al considerarse que se pretende una recentralización en el reparto y gestión de los fondos, lo que perjudicaría especialmente a las Islas.

Estable y suficiente

En este sentido, Sánchez recoge en su misiva que "un presupuesto estable y suficiente, financiado por la Unión, puede ofrecer seguridad jurídica y financiera a los agricultores y a las cadenas de valor locales y asegurar la coherencia entre los compromisos políticos de la Unión y la aplicación efectiva de una política agraria europea en las regiones ultraperiféricas".

En relación con la misiva de Sánchez, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, recordó que hace varias semanas el Ministerio de Asuntos Exteriores envió también a la Comisión Europea una propuesta específica para las RUP con diferentes aportaciones en materias coordinadas por el Ministerio que dirige Torres, como en los ámbitos de vivienda o el sector primario, entre otras medidas. A esta comunicación de Exteriores se añade ahora la carta de Sánchez a la presidenta de la Comisión para que tome la iniciativa y proteja a las RUP, con el fin de mantener la singularidad de Canarias en el contexto comunitario. Torres valoró el "compromiso" firme del Gobierno central en la defensa de la ultraperificidad de Canarias.

La carta de Sánchez va más allá de las misivas remitidas por los Gobiernos de Francia y Portugal a Bruselas. París ha hecho una firme defensa de la Política Agrícola Común (PAC) y se opone a una reducción del presupuesto, no en vano es el principal receptor de las ayudas europeas al sector primario. En este contexto también defiende a sus regiones ultraperiféricas en general, sin entrar en detalles. Por otro lado, la carta del Gobierno de Portugal es similar a la de España, pero sin la concreción de la misiva de Sánchez, que explicita la petición de que se incrementen los fondos destinados a Canarias y se mantengan las condiciones del Posei como en la actualidad, con la financiación directa de Bruselas.

El presidente del Gobierno espera que la Comisión continúe reconociendo el valor "estratégico" de las RUP y que el próximo presupuesto comunitario "preserve plenamente el régimen específico previsto en el artículo 349 del TFUE (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea)". Sánchez recuerda a su homóloga comunitaria que el Posei es un "instrumento esencial" para garantizar la continuidad de la actividad agraria en las RUP "y, en el caso específico de España, en las Islas Canarias".

Desde las Islas, tanto el Gobierno regional como los representantes del sector primario y de las organizaciones empresariales están desarrollando una ofensiva en defensa del estatus RUP y del incremento de las ayudas agrícolas. En 2026, el Posei dispone de 243,96 millones de euros, distribuidos entre 206,32 millones de financiación comunitaria y 37,63 de la ficha adicional. La reclamación de Canarias es aumentar esta partida en unos 150 millones más, hasta los 357 millones, para actualizarla después de más de una década.