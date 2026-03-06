En Huelva
Directo | Pedro Sánchez y Luis Montenegro presiden la 36 cumbre bilateral entre España y Portugal
La cita del presidente del Gobierno y su homólogo portugués está profundamente marcada por la situación en Oriente Medio
EFE
Madrid
- Educación ofrece 14 vacantes docentes urgentes en Extremadura tras quedar desiertas en los llamamientos
- Plasencia ante la subida del precio de la gasolina: siete gasolineras y variaciones de precio de hasta 17 céntimos
- José Bordalás: Cuatro días como técnico del Cacereño, papá
- La Junta de Extremadura amplía hasta junio de 2026 el plazo para ejecutar planes de turismo sostenible en territorios Unesco o el Valle del Alagón
- Faunos, el club que Manolo Carabia creó en Cáceres y que marcó la noche de La Madrila
- Vuelven las lluvias a Plasencia, que retrasan el inicio de los murales de Brea en homenaje a Robe y Manolo Chinato
- La mayor investigación contra el fraude con tarjetas bancarias en Cáceres, con 105 detenidos en cuatro países
- El precio de la gasolina se dispara en Cáceres por el conflicto en Irán y preocupa a los conductores