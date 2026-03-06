Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Pedro Sánchez y Luis Montenegro presiden la 36 cumbre bilateral entre España y Portugal

La cita del presidente del Gobierno y su homólogo portugués está profundamente marcada por la situación en Oriente Medio

DIRECTO | Rueda de prensa de Pedro Sánchez junto al primer ministro de Portugal / PI STUDIO

EFE

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Luis Montenegro, presiden la 36 cumbre bilateral, que pondrá el foco en reforzar la alianza de los dos países frente al cambio climático y que estará marcada por la situación en Oriente Medio.

  1. Educación ofrece 14 vacantes docentes urgentes en Extremadura tras quedar desiertas en los llamamientos
  2. Plasencia ante la subida del precio de la gasolina: siete gasolineras y variaciones de precio de hasta 17 céntimos
  3. José Bordalás: Cuatro días como técnico del Cacereño, papá
  4. La Junta de Extremadura amplía hasta junio de 2026 el plazo para ejecutar planes de turismo sostenible en territorios Unesco o el Valle del Alagón
  5. Faunos, el club que Manolo Carabia creó en Cáceres y que marcó la noche de La Madrila
  6. Vuelven las lluvias a Plasencia, que retrasan el inicio de los murales de Brea en homenaje a Robe y Manolo Chinato
  7. La mayor investigación contra el fraude con tarjetas bancarias en Cáceres, con 105 detenidos en cuatro países
  8. El precio de la gasolina se dispara en Cáceres por el conflicto en Irán y preocupa a los conductores

Nacen los primeros linces ibéricos de la temporada en el centro de Zarza de Granadilla

El Mideba recibe al colista con el objetivo de consolidar su zona alta

Adif Alta Velocidad impulsa la duplicación de vía en Mérida con una inversión de 8,3 millones de euros y un viaducto imponente

El Al-Qázeres, contra el exceso de confianza ante el colista

Otro sábado clave para Diocesano, Badajoz y La Cruz en la División de Honor Juvenil

Un segundo avión militar saldrá este viernes de Omán con españoles evacuados de Oriente Medio

El Plan de Empleo del ayuntamiento de Monesterio dará cobertura a 69 personas paradas

El desprendimiento de cascotes en la avenida de Pardaleras de Badajoz obliga a actuar a bomberos y policía este viernes

