El PSOE expulsa al alcalde de Almussafes por su trato a las denunciantes de acoso sexual

La dirección federal del PSOE ha anunciado este viernes la expulsión del partido del alcalde de Almussafes, Toni González, suspendido de militancia e investigado internamente por las denuncias de acoso laboral y sexual de dos mujeres. La expulsión de Gónzalez se produce sin que se haya cerrado en el órgano interno de denuncias de acoso sexual y laboral del PSOE (CADE) la investigación abierta contra el regidor y hasta ahora peso pesado del socialismo en la comarca valenciana de la Ribera Baixa. La decisión, adoptada por la Secretaría de Organización que lidera Rebeca Torró, se va a comunicar esta tarde a los órganos del partido, autonómico y provincial.

La expulsión no se produce por la investigación por acoso sexual y laboral (por la que ya se le suspendió de militancia) sino por las manifestaciones e informaciones difundidas por el alcalde en medios de comunicación y redes sociales, cuestionando de foma reiterada a las mujeres que le han denunciado, “revictimizando” así a las denunciantes, de las cuales además “ha difundido su identidad”. Sus manifestaciones, realizadas sin respetar las decisiones del partido y antes de que se resolviesen las denuncias, no son admisibles y “atentan contra los principios de igualdad del partido”, apuntan en el PSPV. También se señala el despido de la primera denunciante de la empresa municipal de Almussafes, el buzoneo o el 'escarnio en redes sociales', añaden fuentes socialistas.

Está por ver aún el recorrido que una vez consumada la expulsión de González tiene el expediente abierto en el CADE. El órgano ético tenía tres meses para instruir y resolver las denuncias, aunque pueden ser prorrogados tres más. No obstante, su expulsión del partido podría acabar dando carpetazo a esta situación igual que ocurrió con la investigación de Francisco Salazar cuando se dio de baja como militante de la formación socialista.

Esta decisión de expulsión comenzó en Valencia tras las declaraciones del alcalde, incluida la "deslealtad" con el partido por negociar con otros partidos. Tras la instrucción de la comisión de garantías del PSPV, el expediente pasó a la secretaría de Organización del PSPV, con Vicent Mascarell. Este, tras estudiarlo, lo remitió a Madrid, donde tras un análisis jurídico la secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha decidido la expulsión del alcalde, que ya estaba suspendido cautelarmente de militancia. La expulsión, formalmente, es todavía provisional, pero nadie duda en que González no volverá al PSPV.

Lo que ha quedado claro es que el alcalde ha mantenido un pulso desde el primer momento con la líder de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant. Esta decisión cierra una carpeta en la mesa de la secretaria general, pero abre un escenario de consecuencias imprevisibles en un municipio con una de las agrupaciones más potentes en número de militantes.

Hay ruido de escisión casi desde el primer día. Almussafes tiene tantos afiliados como Gandia, en torno a 300, y solo por detrás de la capital. González ha sido clave en los últimos procesos orgánicos del partido, como cuando decantó la dirección provincial del PSPV en favor de Carlos Fernández Bielsa, frente al candidato respaldado por la dirección de Morant.

En 'rebeldía'

Antes de esta expulsión, que casualmente se produce en vísperas del 8M, tanto Toni González como la agrupación socialista y los militantes de este municipio, ya se habían declarado en 'rebeldía' frente a la dirección autonómica. Diana Morant y su equipo se mostraron muy críticos con González y con los concejales por el señalamiento a la denunciante. La denuncia por acoso sexual salió a la luz en diciembre, en un momento en el que afloraron la mayoría de casos tras el escándalo de Francisco Salazar. Al día siguiente, el PSPV le apartó de todos sus órganos internos.

Tras ello, el CADE (el canal independiente habilitado por el PSOE para estas situaciones) ha seguido su investigación al margen de toda la polvareda que se ha ido levantando entre Almussafes y la dirección autonómica. De hecho, el pasado enero se conoció una segunda denuncia contra el alcalde por acoso sexual que declaró ante el organismo instructor hace un par de semanas.

"Morant se las verá conmigo"

Durante todo este tiempo, la relación entre Almussafes se ha deteriorado de manera irreversible. Lo que estalló como un posible caso de asunto, tema extremadamente sensible, se ha trasformado en una crisis orgánica, presentado por momentos como una batalla de familias. Las llamadas al orden de la dirección autonómica, que impuso una gestora para dirigir a esta agrupación, han sido respondidas con críticas y comunicados del grupo de concejales en el ayuntamiento, que se ha mantenido fiel al alcalde, así como de la ejecutiva municipal.

Sin ir más lejos, hace unos días todos su miembros (41) se reunieron pese a estar disuelto este órgano, reivindicando la figura del alcalde. La agrupación ha acusado a Morant de "fabricar un caso" y montar una "cacería política". González, por su parte, ha pasado en estos tres meses de defender su inocencia a atacar abiertamente en los medios de comunicación a Diana Morant, en lo que el PSPV ha considerado amenazas inaceptables. “Espero que no le pase nada a mi familia, juro que como suceda algo a mi familia Diana Morant se las verá conmigo”, dijo el alcalde recientemente.

Nuevo escenario

¿Qué ocurrirá ahora? González, que es alcalde con los socialistas desde 2015, ha dejado claro desde hace semanas que su carrera política no va a terminar aquí. Se siente respaldado por ese 55 % de votos que logró en las últimas municipales de 2023 en su municipio. Se ha dejado querer y ha aireado contactos con Ens Uneix, el partido de la Vall d'Albaida liderado por Jorge Rodríguez y que se formó después de que este fuera apartado por el PSPV por un caso de presunta corrupción que terminó en nada.

Rodríguez tiene buena relación con González. Fue de los pocos alcaldes socialistas que mantuvo los puentes abiertos con Ontinyent. La relación de Ens Uneix con el PSPV es pésima, agravada además por el ascenso de Rebeca Torró a número tres del PSOE. En la Vall d'Albaida se ve con empatía la situación que está viviendo González, pero también mantienen una distancia prudencial con una situación, marcada por la denuncia de acoso, de la que no se conoce aún al alcance.

Sea como sea, González lleva tiempo también en contacto con militantes que se han visto apartados de otros municipios de su comarca, la Ribera Baixa, en lo que parecen los preparativos de una salida que podría ir más allá del propio municipio de Almussafes. El alcalde y los suyos señalan la mano de cargos de Morant en la comarca, como el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, o la secretaria de Igualdad Maria Such.