ACTUALIDAD INFOTMATIVA
En Soria
Directo | Sánchez interviene en un mitin de campaña de las elecciones de Castilla y León
También intervendrán la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez
Redacción
Madrid
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en un acto de partido con motivo de las elecciones de Castilla y León y del Día de la Mujer de este 8 de marzo, en el que también intervienen la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.
