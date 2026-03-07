Gobierno
María Jesús Montero: "No pararemos hasta aprobar la abolición de la prostitución"
EFE
La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha asegurado este sábado que el partido no parará hasta aprobar la abolición de la prostitución.
En la entrega de los premios Clara Campoamor del PSOE-A celebrada este sábado en San Fernando (Cádiz), la también ministra de Hacienda ha asegurado que las mujeres socialistas representan "el motor que permite canalizar en el BOE o en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía), todo aquello que todavía queda por construir" para lograr la igualdad y dignidad de las mujeres.
"Daremos un paso impresionante y será realmente transformador y revolucionario cuando aprobemos finalmente, y no pararemos hasta hacerlo, la abolición de la prostitución", ha asegurado la vicepresidenta, en un acto al que han asistido numerosas mujeres socialistas andaluzas como Carmen Calvo o Susana Díaz.
"Las personas no se pueden vender, los cuerpos son intrínsecos al alma y no se pueden vender ni comprar. Todo el que quiera justificar una transacción económica es porque nos considera un producto y somos personas, no somos productos o mercancías", ha señalado.
Montero también ha contado que las mujeres asisten actualmente "con horror" al control de su imagen por parte de "unos algoritmos, de un mundo digital" en el que se extiende "la pornografía que domina a la mujer", "las frases y el odio que alimenta el desprestigio de las mujeres" y en las que "circulan con impunidad campañas de acoso".
