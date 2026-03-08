Feijóo acusa a Vox de presentarse "para bloquear" y de haber dado "la espantada" cuando tuvo que gobernar

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, recaló este domingo, jornada central de la campaña en Castilla y León, en Tordesillas, en la provincia de Valladolid, en un acto sin la participación del candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, quien hizo campaña en Burgos. Sin mencionar en ningún momento ni a Vox ni a Santiago Abascal, el líder de los populares centró buena parte de su discurso en ataques velados pero muy claros a la extrema derecha, veinticuatro horas después de que Vox frustrase con su voto la investidura de María Guardiola en la Asamblea de Extremadura.

"Gobernar es mojarse, gobernar es tomar decisiones, gobernar es asumir responsabilidades, es presentar y aprobar los presupuestos. Gobernar es saber que hay problemas y buscar las prioridades y tomar las alternativas mejores para solucionar esos problemas. Otra cosa es comentar, otra cosa es decirle a los demás todo lo que tienen que hacer, aunque tú no hagas nada, otra cosa es darle lecciones a todo el mundo, a pesar de que tú no hayas resuelto ningún problema en tu vida", profundizó Feijóo ante doscientos simpatizantes (el acto se celebró en un restaurante de la localidad vallisoletana), al tiempo que añadió que "algunos solo se presentan para bloquear", y que "cuando vieron el toro del gobierno dieron la espantada", afirmó tirando de símil taurino. "Y ahora dicen que quieren gobernar, hombre..." exclamó el presidente del PP.

En la misma línea, Feijóo blasonó ante los simpatizantes del PP de que su partido apuesta porque lo relativo a Castilla y León se decida en esa comunidad autónoma y no, dijo de nuevo en un dardo críptico a Vox, en ningún "despacho de Madrid". Y aún más, afirmó: "Algunos piden el voto para el circo, nosotros pedimos el voto para el pan". En modo directamente de campaña, Feijóo reclamó así el voto para las candidaturas del PP encabezadas por Mañueco: "Si lo que quieren es un gobierno del PP voten al PP, lo demás es dispersar el voto, dividir y bloquear", sentenció.

Críticas a Sánchez por la guerra de Irán

Además, Feijóo volvió a arremeter con dureza contra Pedro Sánchez por su postura en la guerra de Irán. "No le pagamos para que aparente pelearse con nuestros aliados", señaló al respecto. El líder de la oposición reiteró que a su juicio el envío de una fragata española ("la mejor de la Armada", reiteró varias veces durante su discurso) a Chipre, para defender la base británica atacada en un país miembro de la Unión Europea (UE), debe pasar por la aprobación del Congreso de los Diputados, algo que el Gobierno niega, alegando que la Ley de Defensa solo obliga en el caso de un despliegue de tropas. Pero en cualquier caso, Feijóo considera que ese envío es incoherente con el proclamado 'no a la guerra' del jefe del Ejecutivo.

"Al día siguiente de decir que no está de acuerdo con la guerra, manda el mejor buque de la Armada a una zona de conflicto, lleno de torpedos hasta la altura máxima del mástil. Este señor no respeta a nuestros aliados, también les miente, y se enfrenta con ellos. Y tampoco respeta a la ley y a las Cortes Generales. Insisto: para mandar recursos, para mandar hombres, para mandar tropas españolas a un conflicto armado, es necesaria la autorización previa del Congreso. El Ejército español, la Marina española, no es propiedad del señor Sánchez, es propiedad de España y necesita la autorización de las Cortes", afirmó, fuertemente ovacionado.

En su primera aparición pública el 8-M, día internacional de la mujer, Feijóo no olvidó menciones a la causa feminista, que según volvió a decir su partido representa mejor que el Gobierno de PSOE y Sumar. Feijóo se mostró "muy orgulloso" de un partido que, según dijo, ha roto antes que nadie techos de cristal en la política española, citando entre otros hitos el de que populares fueran las primeras mujeres presidentas del Senado (Esperanza Aguirre) o del Congreso de los Diputados (Luisa Fernanda Rudi) e incluso la primera mujer ministra. En este caso en referencia a Soledad Becerril, titular de Cultura en el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo en 1981, que andado el tiempo, como tantos otros, pasaría de las filas de la Unión de Centro Democrático (UCD) a las del PP.

Por contra, afirmó que el actual Ejecutivo de Sánchez es el peor para la causa de la mujer, e incluso dijo que "el machismo es tan consustancial al sanchismo como la corrupción". Un aserto que volvió a basar en el caso Koldo y los tratos con prostitutas del exministro José Luis Ábalos y su ayudante Koldo García; en la polémica ley del 'solo sí es sí', a la que volvió a culpar de la excarcelación de muchos delincuentes sexuales; en el caso Salazar, el antiguo estrecho colaborador de Sánchez acusado de acoso por antiguas trabajadoras de Moncloa, y también en el reciente escándalo del ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, dimitido tras admitir un juez a trámite una querella en su contra por presunta violación.