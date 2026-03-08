Los banqueros de Andorra que denunciaron coacciones del Gobierno de Rajoy darán su versión en el juicio de los Pujol

El tribunal de la Audiencia Nacional que desde el pasado mes de noviembre juzga a la familia Pujol tendrá la oportunidad de escuchar esta semana de primera mano a los gestores y responsables de los bancos andorranos en los que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, su esposa, la fallecida Marta Ferrusola, y sus siete hijos guardaban su fortuna en el país vecino. Uno de ellos será Higini Cierco, propietario junto a su hermano de la Banca Privada d'Andorra (BPA), entidad a la que los Pujol llevaron su dinero en 2010. El juicio entra otra vez en un ambiente de alto voltaje con el renacer en la vista de la denominada Operación Cataluña contra el independentismo catalán y las maniobras de la policía política del Gobierno del PP.

Fueron precisamente los Cierco quienes presentaron la querella en la que acabaron siendo imputados en Andorra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y sus ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz por las coacciones que alegan haber sufrido para aportar información bancaria de políticos catalanes. Esta semana en la Audiencia Nacional también está citado Joan Pau Miquel, quien fue consejero delegado de la BPA y fue condenado a siete años de prisión por blanqueo de capitales. Según declaró el jefe de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín-Blas, es quien le entregó una cuartilla con datos bancarios de los Pujol, de la que se deshizo, porque no incluía información de interés policial. Al cabo de un tiempo, apareció un pantallazo de estos depósitos en el diario 'El Mundo', lo que provocó la confesión del expresidente Jordi Pujol Soley sobre las cuentas de la familia en Andorra.

José Manuel Villarejo, a la llegada a la Audiencia Nacional donde se celebra el juicio a los Pujol. / José Luis Roca

Una vez que este lunes terminen de declarar los policías que participaron en los registros realizados en la causa, comenzarán a hacerlo la decena de testigos previstos relacionados con las entidades bancarias andorranas, cuyas comparecencias ante el tribunal se producirán entre el martes y el miércoles. Entre los citados figura uno de los más mencionados durante las declaraciones relativas a las cuentas en Andorra: Josep Maria Pallerola, el gestor de Banca Reig que compartían todos los testigos a los que Jordi Pujol Ferrusola transfirió dinero que ellos nunca detectaron y de cuya existencia solo supieron cuando les llamó la policía para tomarles declaración. Eran traspasos de cantides importantes que se hicieron a las espaldas de los titulares de las cuentas, como ha quedado ya demostrado. Lo que explique este testigo tendrá una especial trascendencia para averiguar las operaciones que presuntamente fueron utilizadas para enmascarar la fortuna oculta.

"Misales"

También está previsto que declare quien le sustituyó como gestor en Andbank: Juan Jové Torruella, quien aparece mencionado en las notas manuscritas de la familia, entre ellas, una de la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, en la que le autorizaba a entregar 975.000 euros a quien portara una de ellas. Durante la instrucción de la causa Higini Cierco aportó a la Fiscalía Anticorrupción un documento manuscrito, en el que Marta Ferrusola ordenaba transferencias a la Banca Reig, luego Andbank, como "madre superiora de la congregación", fechado el 19 de diciembre de 1995.

En él decía: "Reverend Mosen, soc la mare superiora de la Congregació, desitjaria que traspases dos misals de la meva biblioteca a la biblioteca del capella de la parroquia, ell ja li dirà a on s'ha de colocar. Molt agraida. Marta". El justificante del banco refleja un movimiento de dos millones de pesetas, de lo que parecía deducirse que la esposa del expresidente utilizaba la palabra "misal" por cada millón de pesetas que quería transferir desde la cuenta 81089, cuyo saldo el 29 de diciembre del 2010 alcanzaba los 902.067 euros.

Los abogados defensores preguntan al inspector jefe de la UDEF que investigó a los Pujol. / EPC

Además, está citada para declarar la gestora de BPA Marta Pallerola, quien, según el auto en el que el juez José de la Mata puso fin a la instrucción del caso, reportó oficialmente que los fondos que uno de los hijos del expresidente, Pere Pujol Ferrusola, tenía en la entidad fueron transferidos a la fundación panameña Clipperland Foundation, en la que, junto con Kopeland, se ocultó el patrimonio familiar.

También está previsto que declare Manel Cerqueda Donadeu, presidente de Andbank, en relación con las transferencias internas que recibió la joyera Montserrat Esteve Puig, que en el juicio declaró que los 14 millones de euros que recibió Jordi Pujol Ferrusola obedecían a las joyas que le compró y explicó su relación con una empresa especializada en diamantes de Nueva York con la que se explicarían los movimientos realizados. En el listado de testigos semanales figura, además, Antoni Zorzano, quien, según el escrito del fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo, era el titular de varias cuentas que en realidad estaban bajo el dominio de los Pujol. Se le atribuye haber realizado numerosos ingresos en efectivo y su reparto entre los miembros de la familia.