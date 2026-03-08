Pedro Sánchez: "No vamos a normalizar la desigualdad, ni a dar un paso atrás"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este domingo que no permitirá que el odio sustituya a los derechos y que se normalice la desigualdad: "no dejaremos que el pasado avance".
