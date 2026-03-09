Carlo Angrisano, exdirigente de Nuevas Generaciones, defiende frente al PP que sí ejercía sus funciones

El hasta ayer secretario general de Nuevas Generaciones (NNGG), Carlo Angrisano, ha defendido este lunes su trabajo en la organización juvenil del PP, mientras la formación de Alberto Núñez Feijóo insiste en que llevaba años sin ejercer y que la única motivación de su dimisión, en plena campaña castellanoleonesa, es acercarse a Vox.

"Llevo nueve años en la dirección nacional de las juventudes. Si hubiese sido un vago y no hubiese hecho nada me hubiesen echado hace tiempo", ha explicado a EFE en una conversación telefónica Angrisano.

Todo ello unas horas después de que anunciara, a través de redes sociales, que se daba de baja como afiliado del PP y pidiera el voto para Vox, al considerar que el partido de Feijóo ha dejado de defender "los valores" por los que se afilió a los 14 años, según señaló.

Angrisano ha afirmado a EFE que, pese al revuelo generado, está "tranquilo" con su decisión, que ha "meditado mucho", ya que ha dedicado toda su vida adulta a NNGG y en el partido sigue teniendo "grandes amistades" y gente a la que respeta.

Pero, cuando las divergencias políticas "son demasiadas" y uno "no cree en lo que propone el partido", lo que hay que hacer es lo que hizo, dimitir, ha defendido.

Según el PP, Angrisano llevaba tiempo sin trabajar para la formación y nunca ejerció el cargo de secretario general, una información que él mismo desmiente aunque reconoce que, por haber tenido recientemente un bebé, lleva unos meses "menos activo".

En los últimos nueve años, ha detallado, se ha convertido en el presidente más joven de la organización estudiantil del PP europeo, ha negociado la presencia de españoles en organizaciones internacionales juveniles y ha participado en la construcción de las estructuras a nivel provincial y autonómico de NNGG y en la redacción de programas electorales.

Angrisano ha calificado, por tanto, como "bulos" todo lo que se está publicando sobre él, que surge porque al PP le "preocupa mucho" que muchos afiliados se sientan así. Sobre su trabajo en Bruselas, el único que fue remunerado, ha confirmado que estuvo trabajando dos años para el PP como asesor legislativo. En esta ciudad vivió con su familia hasta diciembre del año pasado, cuando dejó el cargo por voluntad propia.

El PP se desvincula y lo ve como un salto a Vox

En el PP han corregido las fechas y los motivos de su salida. Fuentes del partido han señalado a EFE que ejerció el cargo algo menos de un año, desde las elecciones europeas de 2024 hasta el pasado verano. Han asegurado que se le extinguió el contrato porque no iba a trabajar, ya que reside en Ecuador, país del que es originaria su esposa.

Sobre el hecho de que no hubiera sido echado de la secretaría general, en Génova han señalado que al ser un cargo orgánico, más simbólico que operativo, sus funciones las estaban realizando otras personas y su inactividad no estaba afectando.

Si hubiera gestionado mal, se le habría apartado, pero como no ha gestionado no ha generado un prejuicio en el día a día y no costaba un euro, su cambio jamás fue una prioridad. Según el PP, el objetivo de Angrisano es lograr un cargo en Vox porque, precisamente, ha decidido romper el vínculo con la formación la semana de cierre de campaña en Castilla y León y ha pedido voto para el partido de su tío, el eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta.

Él, sin embargo, ha afirmado que es algo que no se ha planteado y que hoy en día no tiene ninguna vinculación con el partido de Santiago Abascal. Al ser preguntado sobre si se afiliará en un futuro a Vox, ha manifestado que "descartarlo completamente es muy categórico" y que "es algo que, por ahora, no encaja", pues no tiene planes de hacer política activa.

Angrisano era secretario general de NNGG desde 2021, cuando fue nombrado número dos de Bea Fanjul, presidenta de la organización. Todo ello después de que pactara con Fanjul una candidatura conjunta. El PP ha manifestado que se le situó como número dos en aras de la integración con las sensibilidades que él representaba.