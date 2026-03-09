La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana no descarta la responsabilidad penal de Mazón pero pide a la jueza de la dana que investigue más

La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana pide al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que devuelva la causa de la dana al juzgado de Catarroja, según informan fuentes de la Fiscalía General del Estado respecto al escrito de alegaciones a la exposición razonada presentada por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra el 24 de febrero para que el alto tribunal valenciano investigue a Carlos Mazón.

En el escrito de alegaciones firmado por el fiscal Superior, José Francisco Ortiz Navarro, solicita la devolución del procedimiento al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, para que continúe con la investigación. En su informe, la fiscalía dice que “no puede obviarse que a lo largo del procedimiento se puedan producir declaraciones“ o que “puedan aparecer elementos documentales que pudiesen avalar la tesis de que el ex president de la Generalitat Valenciana hubiese dado órdenes o instrucciones concretas y referidas a la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024”.

La fiscalía no descarta una eventual responsabilidad penal del expresidente de la Generalitat Valenciana, pero considera que “en este momento, no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez para justificar la imputación del ex president". En consecuencia, estima que “procede acordar la devolución del procedimiento al órgano instructor”, “sin perjuicio del resultado que puede deparar la instrucción”.