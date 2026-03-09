El socio de Santos Cerdán adquirió una empresa vinculada al funcionario del Miteco que favoreció a Forestalia

La maraña del caso Forestalia sigue creciendo. La investigación de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) ahonda en la relación entre la empresa aragonesa de energías renovables, Eugenio Domínguez, exalto cargo del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), y el presunto trato de favor y los "pagos ilícitos" al funcionario para facilitar su expansión y la creación de grandes complejos energéticos como el Clúster del Maestrazgo. Y en medio de toda esa trama que estudia la Guardia Civil se cuela Antxón Alonso, empresario y socio de Santos Cerdán, que adquirió un empresa de la que era administrador uno de los testaferros de Samper.

Actores muy diferentes, pero que la Guardia Civil ha ligado en el informe que dedica a cómo Eugenio Domínguez creó "una estructura ad hoc" para cobrar esos "pagos ilícitos" por parte de Forestalia. Según los hallazgos de la UCOMA, Domínguez habría recibido unos 5,2 millones de euros a través de varias empresas pantalla, provenientes del gigante aragonés de las energías renovables, y que serían una contraprestación al trabajo del funcionario dentro del ministerio, primero como Subdirector General de Evaluación Ambiental y luego como asesor del Miteco.

El extenso entramado que investiga la UCOMA refleja una compraventa de valores en la notaría de Javier de Lucas, notario también investigado por la Guardia Civil dentro de esta operación. Según uno de los informes, una de las empresas principales de la trama, Caliope Innova S.L., transmitió 2.998 participaciones de una filial (Next Generation Caliope Innova S. L.) a Antxón Alonso. Ambas mercantiles forman parte del conglomerado construido entre el exalto cargo del Miteco, los dos "testaferros" Pérez Ágreda y Fernando Samper para completar esos presuntos "pagos ilíticos".

El Periódico de Aragón

"El 8 de abril de 2022 Caliope Innova S. L., representada por Eduardo Pérez Águeda, constituye la sociedad Next Generation Caliope Innova S. L., fundada con 3.000 participaciones sociales", resume la UCOMA en esta parte de su informe, en el que detalla que un mes más tarde, el 17 de mayo, Antxón Alonso "adquiere la práctica totalidad de la mercantil, más concretamente 2.998 participaciones sociales" de Next Generation Caliope Innova. Las otras dos participaciones se las quedan Ánder Alonso Atutxa y Nora Alonso Atutxa, hijos de Antxón con Karmele Atutxa.

Next Generation Caliope tuvo como administrador único hasta el 23 de septiembre de 2022 a Eduardo Pérez Águeda. El mismo día asumió ese papel Antxón Alonso. Como socio único está Caliope Innova, una de las empresas centrales de la estructura creada por Domínguez para, supuestamente, recibir pagos por parte de Forestalia. El papel del exsubdirector general de Evaluación Ambiental en el Miteco fue el de "facilitador" de proyectos a la energética aragonesa, según refleja la Guardia Civil en los informes de su investigación.

La UCOMA cifra en unos 5,2 millones de euros el pago desde la empresa de Fernando Samper hasta el funcionario. Domínguez se apoyó en su familia, tanto en su mujer, Montserrat Heredero, como en sus cuatro hijos, para desarrollar esta lista de empresas pantalla con la intención de hacer más complicado el seguimiento de esos "pagos ilícitos".