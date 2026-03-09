Vox nombra a José Manuel Pancorbo nuevo presidente del partido en la Región de Murcia

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox ha designado a José Manuel Pancorbo como nuevo presidente del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) del partido en la Región de Murcia, según informó la formación este lunes a través de un comunicado. El nombramiento sitúa al exconsejero de Fomento e Infraestructuras al frente de la estructura territorial del partido en la comunidad autónoma.

El nombramiento se produce después de la grave crisis del partidotras quedar descabezado en la Región por orden de la dirección nacional, que cesó a José Ángel Antelo, primero como presidente provincial y, después, como líder del grupo parlamentario, mandándolo finalmente al Grupo Mixto.

Abascal ordenó a todos los miembros del anterior CEP a dimitir, de forma que el órgano quedara automáticamente extinguido y no hiciera falta el cese voluntario de Antelo, que se negaba a dimitir 'motu proprio'. Vox informó ayer que la nueva dirección regional contará, además, con Alberto Garre (Balsicas, 1952) como vicepresidente. Garre, actual diputado regional y portavoz adjunto de Vox en la Asamblea Regional, fue presidente de la Comunidad Autónoma entre abril de 2014 y junio de 2015. El político se incorporó a Vox en 2023. Desde la formación trasladaron a ese periódico que el resto de miembros se anunciarán el 20 de marzo.

Abascal enmarca estos cambios en un "proceso de consolidación electoral"

Afiliado a Vox desde 2014, Pancorbo (Linares, 1983) cuenta con una trayectoria vinculada a la organización en la Región de Murcia y a la gestión pública. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, entre septiembre de 2023 y julio de 2024 ocupó la Consejería de Fomento e Infraestructuras en el Gobierno regional, dentro del Ejecutivo formado tras el acuerdo entre el Partido Popular y Vox.

Con su designación al frente del CEP, la formación dice que quiere reforzar su estructura orgánica en la Región en una etapa que el partido enmarca en su "proceso de consolidación electoral". Desde esta nueva responsabilidad, Pancorbo tendrá como objetivo coordinar la actividad del partido en el territorio y liderar la estrategia política de Vox en la Comunidad.

Pancorbo es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y una de las figuras vinculadas a Vox en la Región desde los primeros años

Su trayectoria profesional está ligada al ámbito de la ingeniería civil y la planificación de infraestructuras. Entre otros proyectos, ha trabajado en el proyecto constructivo de la autovía Arco Norte de Murcia, en el trazado de la autovía Caravaca-Jumilla o en el proyecto para la llegada del AVE soterrado a la ciudad de Murcia, además de coordinar la asistencia técnica de vigilancia ambiental en obras del Ministerio de Fomento.

Etapa en el Gobierno regional

Pancorbo saltó a la primera línea política tras las elecciones autonómicas de 2023, cuando Vox alcanzó un acuerdo de gobierno con el Partido Popular en la Región de Murcia. En ese contexto fue designado consejero de Fomento e Infraestructuras, convirtiéndose en uno de los representantes del partido en el Ejecutivo autonómico.

Durante su época como consejero trabajó en el proyecto constructivo de la autovía Arco Norte de Murcia

Durante su etapa al frente de esta consejería gestionó áreas vinculadas a infraestructuras, vivienda, transporte y planificación territorial, en un periodo marcado por el acuerdo de coalición entre PP y Vox. Su paso por el Gobierno terminó en julio de 2024, cuando Vox abandonó el Ejecutivo regional y sus consejeros presentaron la dimisión.

Además de su actividad profesional como ingeniero, también es autor de la novela histórica La victoria era esto, finalista del Premio Hispania de Novela Histórica.

Tras la crisis interna abierta en Vox en la Región de Murcia, el Comité Ejecutivo Nacional ha aprobado su designación como presidente del Comité Ejecutivo Provincial, con el objetivo de reorganizar la estructura territorial del partido.