La Fiscalía considera prematuro el archivo de la causa por la lona frente al Congreso que llamaba corrupto a Sánchez y pide que se reabra

La Fiscalía Provincial de Madrid considera "prematura" la decisión de la jueza María Dolores Baeza de archivar la causa abierta contra Hazte Oír -- organización personada como acusación en varias causas contra el Gobierno-- por un presunto delito contra la integridad moral que se habría cometido por colgar una lona frente al Congreso de los Diputados llamando corrupto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por eso ha recurrido el sobreseimiento de este asunto ante la Audiencia Provincial de Madrid.

En el informe del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que tiene fecha del pasado 26 de febrero, se señala que la titular de la plaza de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid sobreseyó el asunto cuando aún estaba pendiente la presentación de un informe de la Brigada Provincial de Ia Policía sobre la campaña realizada a través de otros medios contra el presidente por la organización provida, para conocer si se sigue realizando.

Así, la Fiscalía considera "precipitado el archivo de las actuaciones, considerando que debe cumplimentarse no solo la diligencia acordada por Providencia sino también el resto de diligencias interesadas por el Ministerio Fiscal". Entre ellas, la incorporación de un reportaje fotográfico realizado por la policía científica, la toma de declaración del responsable de la campaña y la averiguación de la identidad del responsable de la web y las redes sociales que la difundieron.

El pasado 17 de febrero, la representación procesal de Sánchez también recurrió el archivo de la causa pidiendo a la jueza que siga investigando lo que considera parte de una "campaña de desprestigio y deshumanización" que "excede la libertad de expresión, según informó Europa Press.

Campaña

El escrito de la la Fiscalía detalla los detalles de la campaña que considera presuntamente delictiva, en especial la colación el 19 de mayo de 2025, en la fachada de un edificio ubicado en el nº 44, de la calle Carrera de San Jerónimo de Madrid, próximo al Congreso de los Diputados, de una lona de grandes dimensiones, de unos 253 metros cuadrados, "ocupando casi toda la superficie de los andamios de la obra realizada en el edificio, con la imagen del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno, D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, acompañado de la frase corrupto", junto a otras alusivas a los casos Begoña, Ábalos/Koldo, el abierto contra el hermano de Sánchez, contra el ex fiscal general o el denominado caso hidrocarburos.

Lona colocada por Hazte Oír frente al Congreso con la imagen de Pedro Sánchez "corrupto" / Hazte Oír

Según el Ministerio Público, la colocación de esta lona tuvo "una gran repercusión en redes sociales y en diversos medios de comunicación". El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid acordó retirarla, si bien la organización provida desplegó posteriormente otras 6 pancartas de 80 centímetros de alto por 6 metros de largo, que contenían cada una de ellas la imagen de Sánchez con el mismo mensaje que la lona.

A ello se sumaría, según la Fiscalía, la proyección de un haz de luz el 28 de mayo de 2025 sobre la fachada del el Congreso de los Diputados con el mensaje "Sánchez corrupto" que fue repicada en las redes sociales de Hazte Oír alcanzando al menos las 73.700 reproducciones. Además, con la imagen tomada de la lona se han confeccionado diversos objetos, como tazas y camisetas, que se encuentran disponibles para la venta en una web que regenta la misma organización.

Razones de la jueza archivó la causa al entender que la lona se enmarca dentro de la "crítica política" y que no incitó al odio, descartando que el contenido del mensaje supusiera un delito de injurias y calumnias contra el presidente del Gobierno.

En su auto, la instructora apuntaba que la lona "no supera los límites fijados por la jurisprudencia, al constituir las imágenes y expresiones descritas una manifestación de crítica de contenido político, enmarcada dentro del derecho a la crítica de la actuación de los poderes políticos que no promueve la violencia ni incita un discurso de odio".