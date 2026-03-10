El Gobierno se distancia de Von der Leyen y urge a Europa a defender el orden internacional: "Lo contrario es desorden"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha desmarcado este martes de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ha urgido al bloque a "defender" el orden internacional basado en normas, alegando que "lo contrario es desorden".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Albares ha indicado que el Ejecutivo "se identifica" con la postura del presidente del Consejo Europeo, António Costa, que ya se había desmarcado de la presidenta comunitaria.

En concreto, Costa ha abogado por "garantizar que el mundo siga basado en reglas" y ha defendido "soluciones multilaterales", frente a las declaraciones de Von der Leyen, que dijo que "ya no se puede confiar" en este sistema internacional como "la única manera" de defender sus intereses ante las amenazas, en el marco del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Europa tiene que defender el orden internacional porque la alternativa es el desorden, no el orden, y no hay una oposición entre un antiguo orden y uno nuevo que lo sustituiría", ha explicado Albares, que ha insistido en que el actual sistema "establece las relaciones virtuosas" entre Estados.

Involución

Albares cree que hay que elegir entre "el derecho o la fuerza; la paz y las relaciones pacíficas entre Estados o el uso de la guerra como instrumento de política exterior; el progreso o involución histórica".

Además, ha puntualizado que el orden internacional actual no es sólo "una construcción jurídica", sino que es la base del "multilateralismo" que permite enfrentarse a los "graves desafíos" actuales, entre los que ha destacado el cambio climático y los flujos migratorios, y que posibilita el "desarrollo y el crecimiento económico" y el "libre comercio".

Por último, el titular de Asuntos Exteriores ha recordado que la Unión Europea "es una construcción basada en derechos que protegen a todos sus miembros y en tratados" y que la "misión" de la Comisión Europea es ser "garante" del cumplimiento de ambos.