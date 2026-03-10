Pedro Sánchez comparecerá el 25 de marzo en el Congreso para dar cuenta de la postura del Gobierno ante la guerra en Oriente Próximo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo 25 de marzo en el Congreso para dar cuenta de la postura del Gobierno ante la guerra en Oriente Próximo. La fecha elegida le permitirá también explicar el debate que se produzca en la reunión del Consejo Europeo del 19 marzo, donde se tratará el conflicto bélico, según explican fuentes parlamentarias socialistas. En la solicitud de comparecencia del jefe del Ejecutivo, se incluyó entre los asuntos a tratar el resultado de la cumbre de líderes europeos.

La fecha de comparecencia se ha fijado en la reunión de este martes de la Junta de Portavoces del Congreso. El Gobierno registró el pasado viernes una solicitud de comparencia a petición propia del jefe del Ejecutivo, después de que el Partido Popular la reclamase previamente.

Más allá de sostener una línea “coherente” en política exterior al justificar su rechazo en defensa de la legalidad internacional, en línea con la invasión rusa de Ucrania o la guerra en Gaza, los socialistas argumentan que la bandera del “no a la guerra” en el polvorín de Oriente Medio es transversal, según sus encuestas. No solo entre su electorado, sino también entre una buena parte de los conservadores.

Los populares solicitaron que el presidente del Gobierno “dé cuenta de la posición del Gobierno en relación con las decisiones adoptadas en política exterior, europea y de defensa, y el impacto que las mismas tienen para los intereses generales de España”. Su objetivo es que se ponga el foco en “la situación de las relaciones bilaterales con Estados Unidos y sus efectos de aislamiento en materia de seguridad; así como las actuaciones previstas para preservar nuestra seguridad nacional”. La negativa a que EEUU pueda utilizar las bases de Rota y Morón ha provocado que Donald Trump amenace con romper relaciones comerciales.

Autorización del Congreso

La decisión del Gobierno de enviar la fragata Cristóbal Colón a Chipre en misión defensiva para contribuir con otros socios europeos a repeler la respuesta de Irán añade más urgencia a la comparecencia parlamentaria. Si desde el PP reclaman que se vote pidiendo autorización al Congreso, desde el Gobierno sostienen que no necesita autorización del Congreso al tratarse de una misión ya en curso, no de una nueva.

Según apuntaban fuentes del Ministerio de Defensa dirigido por Margarita Robles, la fragata está integrada en el grupo naval con el portaaviones francés Charles de Gaulle, “ya desde hace días en el ejercicio”. Ahora se trataría de realizar la misma labor, pero en otra localización, Chipre. Es decir, reforzando la idea de que era una operativa ya en marcha enmarcada en un contexto previo.

Escudo social

Mientras tanto, el Gobierno sigue monitorizando la evolución de los precios por los afectos de la guerra en Oriente Medio para aplicar un paquete de medidas de contención, en línea con las desplegadas durante la pandemia o la crisis inflacionista tras la invasión rusa de Ucrania.

Los socios de coalición presionan para aprobar cuanto antes un escudo social por la guerra. El PP también ha tomado la iniciativa presentando su propia batería de propuestas. Vinculadas principalmente a bajadas fiscales para contener la crisis energética o la deducción por hijo en el IRPF.