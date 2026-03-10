La Policía registra mansiones en Mallorca sospechosas de pertenecer a un oligarca ruso cercano a Putin

La Policía Nacional ha llevado a cabo este lunes inspecciones en varias viviendas de lujo en Mallorca que supuestamente estarían relacionadas con el oligarca ruso Nikolai Aleksandrovich Kolesov, cercano al régimen de Vladímir Putin, tal y como ha publicado el diario El País. Los registros se producen tras una investigación de la Fundación Anticorrupción, creada por el opositor ruso Aleksei Navalni, fallecido en una cárcel rusa en 2024.

Este diario ya publicó en junio de 2025 que una investigación realizada por periodistas rusos independientes había desvelado que uno de los principales contratistas de Defensa del régimen de Vladimir Putin y pieza clave en el engranaje industrial-militar ruso poseía cinco mansiones en Mallorca a través de familiares, con el objetivo de sortear las sanciones internacionales que pesaban sobre él por la guerra de Ucrania.

Ahora, la información publicada por el diario El País asegura que decenas de agentes de la Policía Nacional han acudido a, al menos, dos de las mansiones que se atribuyen a Kolesov. Ambas propiedades se encuentran en Calvià, una de ellas en la zona de Cala Vinyes y la segunda en la urbanización Sol de Mallorca. El País también asegura que la investigación se encuentra bajo secreto y a cargo de la Comisaría General de Información (CGI).

Lo que se sabe de Kolesov

El empresario investigado se llama Nikolai Kolesov, fue gobernador, se codea con la élite política, económica y militar de Rusia, y es el director general de la principal empresa de helicópteros de su país, según explica la periodista Maria Pevchikh, conocida por exponer la corrupción en las altas esferas del Kremlin y por ser una de las principales colaboradoras del difunto Aleksei Navalni.

Navalni era el principal opositor de Putin. Su lucha por la democracia fue recogida en un documental que obtuvo el Oscar en 2023, en que se veía cómo Pevchikh ejercía de colaboradora. Navalni fue detenido y encarcelado al regresar a su país, tras sobrevivir a un intento de envenenamiento, en que la comunidad internacional vio la mano del régimen autocrático ruso y sus servicios secretos. Murió en el año 2024 en una cárcel remota de Rusia en circunstancias nunca aclaradas.

Las cinco mansiones de Kolesov

Las cinco villas de Kolesov en la isla, según se explica en el trabajo periodístico, se ubican en Sol de Mallorca y su entorno, en el municipio de Calvià, adonde Maria Pevchikh y otro compañero periodista se desplazaron para grabar su documental. Allí, delante de una de las mansiones, explican que fue comprada en 2014 por la empresa Elekon, vinculada a Kolesov y que se dedicaba a la producción de conectores eléctricos, que son claves para la aviación, misiles y otros usos militares.

En 2022, cuando empezó la invasión rusa de Ucrania, cambió de propietario, de forma que la nueva dueña pasó a ser su hija de cuatro años, según consta en un documento registral que los periodistas muestran durante el documental. Algo parecido se hizo con otra villa cercana. En este caso, la titularidad recayó en la hermana septuagenaria de Kolesov, revelan los periodistas, que señalan que “este es el comportamiento habitual del círculo de Putin para esconder sus bienes”.

Noticias relacionadas

A partir de imágenes recogidas de celebraciones familiares de Kolesov con su exmujer y sus tres hijos, el trabajo documental reveló que su entorno posee tres casas más en Mallorca, en el núcleo de Calvià que técnicamente se conoce como Bahía de Palma (no confundir con la de Ciutat). Fueron compradas en 2024 por el hijo de cuatro años de Kolesov. La casa fue adquirida a Star, un 'holding' con varias empresas de defensa en Rusia, según recogieron los investigadores.