La denunciante de José Tomé asegura que el regidor le pidió sexo y le advirtió que no aprobaría la oposición estudiando «si a él no le salía de los huevos»

Laura Vila es la mujer que ha llevado al juzgado su denuncia por acoso sexual contra José Tomé, una denuncia que ha provocado que la Fiscalía de Lugo haya presentado una querella contra él. El Ministerio Público entiende que «los hechos denunciados, con carácter provisional y sin perjuicio del resultado que pudiera arrojar la investigación penal, podrían ser constitutivos «bien de un delito de acoso sexual, bien de un delito de abuso en el ejercicio de la función pública».

La denunciante concedió ayer por la noche una entrevista en TV, en la que contó que le «costó dar el paso por miedo», pero quiere que «se sepa la verdad» y que seguirá «hasta el final». «No me voy a quedar callada», aseveró. En el programa Código 10 de Cuatro, Laura Vila, por consejo de su abogado, no habló de la denuncia contra el alcalde de Monforte y expresidente de la Diputación de Lugo, pero en el programa leyeron y en pantalla mostraron extractos de la denuncia.

En el texto, se expone que el 11 de septiembre del pasado año, Laura Vila, hija de una trabajadora del PSOE de Lugo y simpatizante del partido, acudió al despacho de Tomé en la Diputación y entonces el hoy regidor la citó para otro día en una cafetería cercana a la institución provincial. Ella acudió acompañada de una amiga, pero la amiga no estuvo presente en la conversación. Según la denuncia, Tomé le dijo: «Si quieres la plaza, necesito algo cambio. Y que se tenia que acostar con el demandante. Que si estudiaba no iba iba a aprobar, si a él le salía de los huevos».

Además, según se expone en la denuncia,Tomé «le pidió que subiera al despacho y le pusiera cualquier excusa a la amiga que le había acompañado, llegando a agarrarle del brazo en 3 ocasiones insistiendo en que subiera al despacho». La madre de Laura, que también intervino en el programa, contó que la hija respondió al tercer agarrón con un manotazo y afirmó también que había un testigo.

Al día siguiente, según la denuncia leída ayer en el programa, el exdirigente socialista escribió a la joven un guasap donde la cita para comer en un restaurante en Lugo el día 18 de septiembre. «Ella contesta mencionando el ofrecimiento sexual del día anterior y rechazando tajantamente la proposición».

«Mayor indefesión y revictimización»

En el texto de la fiscalía en que se acepta la querella también se expone que «la denuncia interpuesta menciona un protocolo de acoso sexual de dicho partido, de que cuya existencia y funcionamiento no constan datos y cuyo defectuoso empleo por los órganos de partido o su inactividad, según la denuncia, pudiera haber afectado de forma negativa a la víctima , al producirle una mayor indefensión y revictimización».

La joven relató en el programa que ha recibido mensajes de «odio» en las redes y que le consta que desde «el entorno del PSOE» se ha insinuado que ella «se había expuesto» a recibir proposiciones porque ha trabajado como modelo de lencería. Laura Vila trabaja ahora y sigue opositando para diferentes cuerpos de la Administración.

«Una crisis de ansiedad»

La madre de la joven contaba ayer como fue una amiga de la hija la que la llamó a ella, estando de vacaciones en Benidorm, para contarle lo sucedido porque su hija «tenía una crisis de ansiedad». Laura se lo contó todo y se fue con ella para Benidorm. La madre volvió a relatar que tras 40 años trabajando en el PSOE de Lugo, al regresar a finales de septiembre a Galicia, decidió hablar con el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. El líder de los socialistas gallegos la citó para el 7 de octubre y en ese encuentro tras retarle ella lo sucedido, su reacción fue preguntarle «qué quieres que haga», a lo que ella contestó: «No te lo voy a decir, el secretario xeral eres tú». Besteiro, siempre según la madre de la denunciante, también le habría preguntado, si tenía testigos, a lo que ella replicó que sí, pero se negó a desvelar su identidad, cuando él se lo pidió.

Además la madre se reunió con Lara Méndez, número dos del PSOE gallego y exalcaldesa de Lugo, y con Pilar García, que en ese momento era secretaria de Organización con José Tomé en el PSOE lucense. No hubo avances. «No hicieron nada», lamenta.

Por su parte, Laura Vila dijo: «Nadie se preocupó por mí. A mí nadie me llamó, me vieron crecer y no se preocuparon mi. Mi madre lleva cuarenta años trabajando en el PSOE».

Antes de ir al juzgado, Vila y su madre decidieron acudir al canal interno de denuncias de acoso sexual del PSOE, igual que supuestamente otras dos presunntas víctimas.