MOCIÓN
PP y Vox aprueban prohibir el acceso con burka o niqab a edificios públicos de Córdoba
El Pleno del Ayuntamiento saca adelante una moción que la derecha justifica con mantener la seguridad
Noelia Santos
El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, con los votos a favor de PP y Vox, ha aprobado una moción que busca regular el acceso a edificios municipales “en casos de ocultación integral de rostro”, poniéndose como ejemplo en el documento el niqab, el burka u “otras prendas equivalentes”. Entre los acuerdos, se aprueba el instar al gobierno municipal a “establecer la prohibición de acceso o permanencia” en dependencias del Ayuntamiento “utilizando vestimenta, prendas, accesorios u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro de forma que imposibiliten o dificulten la identificación de las personas”.
La moción, presentada en un inicio por Vox, pero ‘maquillada’ por el PP, se ha justificado por ambos partidos de derecha como una cuestión para garantizar la seguridad en estos espacios públicos. La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha dicho que “podríamos hablar de los problemas de la islamización”, pero, ha apostillado, “la moción no habla de eso”. Según Badanelli, “viví una circunstancia la semana pasada en un banco donde una mujer completamente cubierta quiso entrar” y no se le permitió porque las cámaras tenían que grabarle el rostro.
El delegado de Seguridad, Jesús Coca (PP), ha insistido en que todo se trata de “una cuestión de seguridad” y que “aquí no se ha venido a hablar de señalización religiosa”. El objetivo, ha insistido, es que “nadie puede entrar con la cara oculta en un espacio municipal” y ha puesto de ejemplo que no se podría acceder “con un casco de moto”.
Una moción “para verter su odio”
La justificación de la seguridad no ha convencido ni a PSOE ni a Hacemos Córdoba. La concejala socialista Alicia Moya ha acusado a Vox de presentar esta moción “para verter su odio hacia todo lo que esté relacionado con el islam” y ha asegurado que ni siquiera el Ayuntamiento tiene competencias para lo que ha terminado aprobándose.
Mientras, la concejala de Hacemos Córdoba Irene Ruiz ha reprochado que PP y Vox se amparen en la cuestión de la seguridad cuando “problemas de este tipo ni siquiera se dan en nuestra ciudad”. Para Ruiz, lo que se termina haciendo con este tipo de medidas es “señalar a una minoría muy concreta de mujeres” y ha acusado al PP de “blanquear” la moción original de Vox.
Un uso “extremadamente minoritario”
Antes de debatirse la moción, ha intervenido la presidenta de la Junta Islámica, Isabel Romero, quien además de intuir algo de “islamofobia” en la propuesta, ha informado de que el uso del niqab es “extremadamente minoritario”, especialmente en Córdoba, donde ha asegurado conocer a una única musulmana que lo lleve. Romero ha lamentado que en una ciudad que será Capital de la Cultura Mediterránea y el Diálogo en 2027, “no seamos capaces de defender la convivencia y la libertad”.
