La jueza requiere a Adif que aclare "inmediatamente" si actuó el 3 de marzo en Adamuz sin autorización

La jueza que investiga el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) ha requerido al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) "para que informe inmediatamente", en el plazo de 10 días, aclarando si ejecutó actuaciones de mantenimiento en la zona cero de la catástrofe, en qué consistieron los trabajos y si existió, o no, acopio y/o retirada de material, el lugar de ubicación o depósito del mismo, y las actuaciones desarrolladas sobre ese material.

En una providencia fechada este jueves, 12 de marzo, la instructora vuelve a poner el acento en el control de las actuaciones del administrador sobre la zona cero. Se trata de la segunda ocasión en que la Justicia advierte a Adif sobre el desarrollo de trabajos en el lugar del accidente sin autorización. A finales de febrero, ya trascendió que la Guardia Civil había informado a Cristina Pastor de que Adif retiró trozos de raíl "sin advertirlo ni solicitarlo", e incluso efectuó pruebas sobre estos materiales.

Después de esto, el 2 de marzo, Adif comunicó al Tribunal de Instancia de Montoro (que dirige la investigación) el desarrollo de tareas de mantenimiento el 3 de marzo. La jueza respondió el 4 de marzo y le prohibió que intervenga en el lugar sin un preaviso de 15 días. Quedó en el aire, por tanto, la posibilidad de que Adif ya hubiese actuado.

En concreto, la empresa comunicó que tenía previstas, para la noche del día 3 al 4 de marzo, unas tareas consistentes en el cambio de una sección de carril de 36 metros de longitud. El cambio de este tramo de carril se produciría en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2, sentido Madrid. "El carril que se retire quedará debidamente custodiado en la base de mantenimiento de Hornachuelos, a disposición de cualquier autoridad o investigación que lo pueda requerir", añadió.

Respuesta a la petición de Adif

En la misma providencia de ayer jueves, la jueza aclara las limitaciones a la intervención en la zona cero, como ha solicitado Adif en los últimos días. Sin embargo, entiende que el tramo afectado por el control judicial es más amplio de lo planteado por el administrador. Adif propone que el trozo de vía denominado como "tramo de Adamuz" está comprendido entre los puntos kilométricos 317,585 y 318,785 de la línea 010 en ambas vías, "sobre el que se han venido realizando las actuaciones técnicas necesarias para la restitución del servicio ferroviario". El juzgado, en cambio, puntualiza que su requerimiento abarca desde el punto kilométrico 321,098 al 315,974.

Dado que el juzgado ha requerido a la empresa para que se abstenga de realizar tareas de mantenimiento y otras que afecten a la red ferroviaria, a petición de esta también detalla que ello comprende "toda actuación que implique intervención y/o alteración material sobre las instalaciones o cualquier elemento material de la vía que compone la red ferroviaria, quedando excluidas las actuaciones de control, vigilancia y supervisión de la infraestructura que resulten necesarias para garantizar la seguridad de la circulación ferroviaria que no impliquen intervención material".

Noticias relacionadas

En último lugar, afirma que "el preaviso de 15 días y la previa autorización judicial no serán necesarios para aquellas actuaciones cuya ejecución requieran una intervención inmediata por motivos de seguridad, cuya naturaleza impida cumplir con el plazo de preaviso, sin perjuicio de que se deberá de dar inmediata cuenta al órgano judicial así como de los motivos que hubieran impedido en su caso la notificación previa".