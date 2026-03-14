El Congreso debate ampliar la prisión permanente revisable para incluir la ocultación de los cadáveres

Diez años después de que el Congreso diera el visto bueno a la prisión permanente revisable, con el único voto favorable del PP, el polémico debate volverá esta semana a la Cámara Baja, nuevamente de la mano de los populares. Los conservadores, impulsores de esta reforma junto a UPN, buscarán el apoyo de los grupos para ampliar los supuestos castigados con esta pena e incluir así la desaparición del cadáver de la víctima o su ocultación. La iniciativa llega justo tras unos días en los que se han descubierto los restos óseos de Francisca Cadenas, desaparecida hace 9 años.

El PP sostiene que ante un delito de asesinato hay dos circunstancias que preocupan sobremanera a la población: "la ocultación del cadáver y la reincidencia en el delito de asesinato". En el primero de los casos, señalan que el objetivo del asesino es el de "causar un daño concreto y específico a los familiares y allegados de la víctima" y que este no está penado en el Código Penal, por lo que la pena es de 15 a 25 años.

Por otro lado, apuntan a la "sorpresa" que produce en los ciudadanos que personas que cometieron un asesinato estén en libertad y puedan reincidir. "La comisión entonces de otro delito de asesinato es reveladora de una tendencia criminal de la que la sociedad tiene el legítimo derecho a precaverse", detallan para justificar la necesidad de incluir en el Código Penal la prisión permanente revisable para quien "hubiere sido condenado con anterioridad como reo de delito de asesinato".

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El debate sobre la admisión a trámite de la proposición de ley se producirá a los pocos días de que la Guardia Civil localizara los restos óseos de Francisca Cadenas enterrados en la casa de los dos hermanos investigados por su desaparición en Hornachos (Badajoz) hace casi nueve años. Con esta modificación, en futuros casos que sean similares a este, la pena que se podría llegar a imponer es la de prisión permanente revisable.

No obstante, habrá que ver qué posición adopta el PSOE. En marzo de 2022, ante una iniciativa muy similar que fue impulsada por Marisol Burón, madre de Marta Calvo, y defendida por PP, Ciudadanos y otras formaciones, los socialistas dieron su visto bueno a iniciar los trámites. Sin embargo, la norma quedó olvidada en un cajón y la convocatoria electoral supuso su decaimiento. Ahora, el PP volverá a necesitar del apoyo del PSOE o de Junts, el único socio del Gobierno que podría estar dispuesto a este cambio.

El resto de formaciones de izquierdas -Sumar, ERC, EH Bildu o Podemos- se han mostrado tradicionalmente en contra de este tipo de medidas punitivistas. También lo ha hecho el PNV, que en 2017 registró una iniciativa para derogar la prisión permanente revisable. En aquella ocasión el PSOE votó también a favor de la propuesta para acabar con esta figura.

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¿Qué contempla la ley?

Actualmente, el Código Penal recoge la prisión permanente revisable para media decena de casos: los delitos de lesa humanidad; el asesinato del Rey, la Reina o la Princesa, o de un jefe de Estado extranjero que esté en España; y los asesinatos cometidos por grupo criminal o terrorista, los que se cometan tras un delito contra la libertad sexual o el asesinato de un menor de 16 años o una persona vulnerable. Así, desde 2015 se ha impuesto esta pena en medio centenar de ocasiones.