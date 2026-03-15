Escrutinio en tiempo real
¿Cómo ha sido el voto en las elecciones de Castilla y León 2026? Mapa de resultados por provincias y municipios
Los 82 diputados se distribuyen de la siguiente manera entre las nueve circunscripciones: Valladolid (15), León (13), Burgos (11), Salamanca (10), Ávila (7), Palencia (7), Segovia (7), Zamora (7) y Soria (5)
Jose Rico
Castilla y León ha votado este domingo en las segundas elecciones autonómicas en solitario, que, a diferencia de lo que ocurrió en 2022, en esta ocasión han tenido lugar cuando toca, es decir, tras agotar la legislatura. A las 20.00 horas han cerrado los colegios electorales y ha comenzado el escrutinio para repartir los 82 procuradores de las Cortes regionales, uno más que en los anteriores comicios, por lo que la mayoría absoluta está fijada en los 42 escaños.
Los 82 diputados se distribuyen de la siguiente manera entre las nueve circunscripciones: Valladolid (15), León (13), Burgos (11), Salamanca (10), Ávila (7), Palencia (7), Segovia (7), Zamora (7) y Soria (5).
En los siguientes mapas y gráficos puedes seguir el escrutinio en tiempo real, tanto de los resultados autonómicos como en cada una de las nueve provincias, las nueve capitales de provincia y los 2.248 municipios de Castilla y León.
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