El PSOE rompe su racha negativa en Castilla y León, se come a su izquierda y sube en votos y escaños

El PSOE ha roto en Castilla y León la racha negra que inició en Extremadura -donde se hundió 10 escaños- y tuvo su continuidad en Aragón, donde perdió cinco. Las elecciones autonómicas de Castilla y León suponen un bálsamo para un partido herido. Con una campaña muy del territorio, hablando de los problemas de la región, pero con todo el apoyo del líder del PSOE, Pedro Sánchez, y de los ministros del Gobierno, los socialistas han conseguido ganar dos escaños sobre los resultados de 2022, alcanzando los 30 y han subido más de un punto en votos, llegando al 30,9%.

Los socialistas tenían un buen pálpito al acabar la campaña electoral el viernes. El viernes, cerraron con un acto espectacular en Valladolid, que desbordó todas las previsiones de público (asistieron 4.000 personas, de las que unas 2.000 tuvieron que quedarse en la calle), y con una movilización superior a la esperada en parte gracias al No a la guerra. Con estos mimbres, el PSOE ha conseguido rebañar los votos de la izquierda del PSOE. Podemos e Izquierda Unida-Sumar han perdido su escaño por Valladolid, que precisamente ha ganado el PSOE.

Pedro Sánchez pidió el viernes en Valladolid la movilización "de todos los progresistas" en torno a las siglas del PSOE "independientemente de que antes hubieran votado a otras fuerzas". Y parece que lo ha conseguido, creen en Ferraz que gracias en parte al impulso del No a la guerra.

El candidato y alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha conseguido hacerse con un procurador que en 2022 correspondió a Soria ¡Ya!, que baja de tres diputados a uno. Con esos dos escaños extra de Valladolid y Soria, el PSOE pasa de 28 a 30 procuradores y se queda a la misma distancia del PP, tres escaños, que ya tuvo hace cuatro años.

Por último, aunque el PSOE pierde un escaño en Burgos, como esperaba, finalmente ha conseguido hacerse con el nuevo procurador de Segovia que ha subido en uno sus diputados por el aumento de la población.

Tanto la dirección federal como la regional vieron muy satisfactorios estos resultados. Por supuesto, no han conseguido su sueño de superar al PP. De hecho, han fallado en la previsión que tenían de un Vox mucho más fuerte y un PP más débil. Pero sus 30 diputados saben a gloria después de los batacazos electorales previos. Antes del domingo, casi todos en el PSOE daban por bueno igualar los 28 escaños de 2022, con lo que los 30 finalmente conseguidos superan todas las previsiones.

Noticias relacionadas

Los socialistas no solo ganan dos escaños en un momento en el que hay un fuerte desgaste del Gobierno de España. Ganan también votos con respecto a hace cuatro años y confirman la fortaleza del bipartidismo en una región donde el PP y el PSOE siempre se han mostrado más fuertes que en el resto de España.