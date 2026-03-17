División entre los juristas sobre si la decisión del TSJCV permite volver a investigar a Mazón

El pleno de los cinco magistrados de la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) considera que "no ha lugar a asumir la competencia de la causa para investigar a Carlos Mazón Guixot [por la gestión de la emergencia de la dana del 29 de octubre de 2024], en cuanto diputado en las Corts Valencianes y por las razones expuestas en los fundamentos de esta resolución, decretándose su archivo", según el fallo del alto tribunal valenciano, hecho público.

Un auto que, advertían los magistrados, no afecta a los dos exaltos cargos de la Generalitat Valenciana investigados en la causa: la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. "Naturalmente, la decisión anterior [sobre Carlos Mazón] no significa que el procedimiento no pueda continuar en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de instancia de Catarroja, Plaza número 3. Al contrario, puede y debe proseguir para resolver con libertad de criterio. Pero en esta sede no cabe otra opción, tal como interesaba el Ministerio fiscal, que decretar el archivo de la causa", señalaban los cinco magistrados por unanimidad.

Sobre lo que no hay una unanimidad entre los juristas consultados por Levante-EMV es si el fallo permite volver a investigar al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que mantiene el aforamiento al conservar su acta de diputado en las Cortes Valencianas. "Es un archivo, con todas las de la ley" que hace que "la jueza ya no puede volver a presentar una exposición razonada" contra Carlos Mazón, señala una de las fuentes consultadas por este periódico. Por el contrario, fuentes de las acusaciones consideran que “si hay indicios nuevos, la jueza puede volver a pedir al TSJCV que investigue a Mazón. El escenario puede cambiar”, defienden. Al tiempo que apuntan que, como sea, habrá juicio de la dana en la Audiencia provincial de València.

Otra fuente considera que tras el auto de archivo del TSJCV "no se podría abrir contra él ya [otra causa] porque el TSJCV ha declarado que no es responsable penal". Aunque sí admiten el matiz de que el alto tribunal valenciano debería haber contemplado otros posibles escenarios futuros. "Debería haber declarado con más claridad el auto del TSJCV, pero está clara la consecuencia que se desprende de una línea en la que expresa claramente que 'los hechos no son constitutivos de delito' y eso es un sobreseimiento libre del art 637 de la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim)".

Un detalle en el que disentía el Fiscal Superior de la Comunidad Valenciana. Ahora no hay indicios, pero no hay que descartarlos, por el momento. Según el escrito de alegaciones del Ministerio Público, "en el presente momento procesal no existe la certeza de que tales instrucciones o requerimientos [de Carlos Mazón] hubiesen tenido lugar, sí bien no es descartable que dicho panorama probatorio pudiera variar alo largo de la instrucción, a la vista de que sí constan llamadas entre el señor Mazón y la señora Pradas, conversaciones del señor Mazón con otras personas presentes en el Cecopi (como el señor Vicente Mompó, Presidente de la Diputación Provincial de Valencia) y conversaciones de la señora Pradas, con el jefe de gabinete del señor Mazón, señor José Manuel Cuenca, en las que, al parecer, éste le habría trasladado su opinión contraria a la adopción de determinadas medidas que estaban siendo debatidas en el Cecopi".

La decisión del TSJCV reduce posibilidades para la jueza de Catarroja y "muy dificil para volver a elevar otra exposición razonada más adelante, porque necesitaria los indicios reforzados que le reclama el TSJCV, cuando prácticamente ya ha interrogado todo el entorno de Mazón. Es difícil que pueda encontrar algún indicio más", explica otro jurista consultado por Levante-EMV. Aunque, advierte, "si aparecieran mensajes de Mazón que acrediten que a las 18 horas ordenó a la consellera que no enviara l’ES-Alert o lo retrasó, ahí se podría remitir de nuevo la exposición razonada, porque la jueza tendría los indicios que indica el TSJCV".

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El auto, recuerdan estas últimas fuentes, "decreta el archivo" pero no indica si es provisional o libre porque sólo analiza la exposición razonada respecto a Carlos Mazón y no entra en el fondo del asunto de la causa de la dana. De ahí que defiendan que, en el caso de existir nuevos indicios, podrían justificar una segunda exposición razonada. Otra posibilidad, de momento muy poco probable, es que Carlos Mazón pierda su condición de aforado, si el Partido Popular le obligase a renunciar al acta de diputado que le brinda ese estatus judicial especial. Aunque con fecha de caducidad, hasta las próximas elecciones autonómicas.