PP
Feijóo muestra su "orgullo" por el "legado español" en Latinoamérica tras las palabras del Rey admitiendo "abusos"
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, contextualizó las palabras del Rey sobre la conquista, recordando que fueron parte de una conversación privada y no un discurso institucional
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, mostró este martes su "orgullo" por el "legado español, el legado hispano en Hispanoamérica", después de las palabras del Rey este lunes admitiendo "muchos abusos" en la conquista española de México. En una entrevista en esRadio, y tras ser preguntado expresamente por si compartía lo dicho por Felipe VI, el líder de la oposición recordó que era una conversación captada mientras el jefe del Estado visitaba el Museo Arqueológico de Madrid junto al embajador mejicano, Quirino Ordaz Coppel, aunque no había medios de comunicación presentes, solo el equipo audiovisual de Zarzuela. "Fue una conversación, que no declaración, que no discurso institucional, y yo creo que hay que contextualizarlo en todo lo que ha dicho, no solamente en una parte de lo que ha dicho", aclaró.
Feijóo expresó así su posición sobre el asunto de fondo: "Yo lo que creo es que la llegada de España a América ha conllevado una comunidad lingüística y cultural excepcional. Se puede comparar con ventaja cualquier actuación española durante la conquista con cualquier otra actuación de cualquier otro imperio de la época. Hacer ahora un examen, en el siglo XXI, de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate", concluyó.
El presidente del PP habló, para reforzar su argumento, de "las Leyes de Indias" y de "Fray Bartolomé de las Casas". También de "los derechos humanos, las universidades, que construimos y que iniciamos, los hospitales y derechos de pueblos indígenas de la época, que dieron los Reyes Católicos, muy superiores a los que tenían en su territorio".
En la mencionada emisora de radio, Feijóo reclamó: "Por favor, hagamos un poco de contexto, porque si no, sacando las cosas de contexto llegamos al absurdo". Y a continuación señaló: "Las cosas de contexto las sacó el señor López Obrador [Andrés Manuel, ex presidente de México], nosotros no".
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