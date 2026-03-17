Llorca defiende su vía de pactos con Vox tras Castilla y León: "Para acabar con el 'sanchismo' tenemos que ponernos de acuerdo"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ve en lo que va de ciclo electoral autonómico una prueba de que PP y Vox deben entenderse. El jefe del Consell ha asegurado este lunes que los resultados de los comicios celebrados este domingo en Castilla y León, en los que volvieron a vencer los populares pero sin zafarse de los voxistas, reflejan "un cambio de tendencia muy importante en España" consistente, ha dicho, en que "la gente quiere que gobiernen gobiernos de centro derecha y de derecha". Sobre esa premisa, ha reclamado "llegar a acuerdos" entre las fuerzas políticas de este espectro, es decir PP y Vox, para "acabar con el sanchismo".

El jefe del Consell, cuyas buenas relaciones con Vox son conocidas y de hecho le valieron para ser investido tras la dimisión de Carlos Mazón sin pasar por las urnas, ha afirmado que los resultados electorales de anoche tienen una "extrapolación clara" a la Comunitat Valenciana: "El PP gana todas las elecciones y cada vez a más distancia del PSOE", lo que a su entender "consolida el trabajo que hace el PP en las autonomías que gobierna, incluida esta", ha señalado durante una visita oficial en Castellón, defendiendo su labor al frente de la Generalitat.

Llorca, que a año y medio de las urnas no ha sido confirmado por Génova como aspirante a la reelección en 2027, ha reivindicado implícitamente su modelo de relaciones con Vox, llamando al entendimiento con los de Santiago Abascal en toda España en un momento en el que las direcciones nacionales de ambos partidos se cruzan mensajes para resolver la gobernabilidad de las autonomías donde se han celebrado comicios recientemente: Extremadura, Aragón y ahora, Castilla y León.

"Diálogo" para "acabar con el sanchismo"

Aunque sin citar directamente a Vox, Llorca ha abogado nítidamente por llegar a acuerdos con la extrema derecha, como ya hizo en 2023 tras la victoria de Mazón. "La gente quiere que gobiernen los gobiernos de centro-derecha y de derecha y que no se pierda el tiempo en polarizaciones ni en discusiones". Cabe recordar que las encuestas sitúan al PP valenciano lejos de la mayoría absoluta, pero en disposición de retener la Generalitat con el apoyo de Vox.

El propio Llorca reconoció al poco de llegar al cargo sus pocas esperanzas en alcanzar los 50 escaños en las Corts, algo que sí promete Francisco Camps si logra ser el candidato. Como repite el expresident, por ahora es el único dirigente popular que ha confirmado que se presentará al congreso regional del PPCV, pendiente desde el año pasado, si es que Génova decide convocarlo finalmente.

"Por lo tanto --ha proseguido-- hay que conseguir diálogo y consenso para que en aquellas zonas donde hoy no hay gobiernos se pongan ya en marcha, que es lo que nos piden los ciudadanos". Pérez Llorca ha subrayado además que los votantes "dan un mandato" cuando acuden a las urnas y que ese mandato, ha añadido, "hay que cumplirlo".

A su juicio, los resultados electorales indican que las fuerzas políticas que rechazan al actual Gobierno central deberían alcanzar acuerdos "para acabar con el 'sanchismo' en España, que es lo que apuntan todos los españoles en base a los resultados electorales que se dan, lo que tenemos que hacer las fuerzas que no queremos más Pedro Sánchez es ponernos de acuerdo y ponernos a trabajar", ha apuntado.

"Modelo propio"

Desde la investidura de Llorca, que coincidió con el inicio del carrusel electoral autonómico y del repunte de las hostilidades entre Feijóo y Abascal, el 'nuevo' Consell ha hecho gala de haber cultivado en la C. Valenciana un "modelo propio" de relaciones con Vox. De hecho, los voxistas ya dieron oxígeno a Mazón durante sus momentos más críticos por la dana y 'salvaron' al PPCV de las urnas tras su dimisión.

Desde entonces, el Consell no escatima en halagos hacia sus socios, a quienes en varias ocasiones ha agradecido su "lealtad". Y aunque Vox lo ha negado, el titular de Hacienda, José Antonio Rovira, admitió hace unos días que ya hay contactos entre ambas formaciones para negociar los presupuestos de la Generalitat para 2026.