El PP carga contra María Jesús Montero por no presentar los Presupuestos antes de que vaya "al matadero electoral de Andalucía"

Pasadas las elecciones de Castilla y León, el Partido Popular pasa de pantalla para enfilar los comicios de Andalucía, que le pueden ser, según las encuestas, aun más favorables. Por eso el Grupo Popular en el Congreso ha cargado este miércoles en tromba en la sesión de control del Congreso contra la vicepresidenta primera y candidata del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero.

La portavoz del PP, Ester Muñoz, el secretario general del partido, Miguel Tellado, o el coordinador del Grupo en el Congreso, Elías Bendodo, han sido especialmente duros contra Montero, a la que han instado a dimitir "antes del batacazo electoral que le espera en Andalucía".

El PP ha utilizado la sesión de control para desgastar a la candidata del PSOE. Ester Muñoz ha acusado a Montero de "incumplir su principal objetivo, que es presentar los Presupuestos ni una vez en tres años". "¿Le pagamos el sueldo para hacerse selfies o para irse ahora en el coche oficial?", le ha espetado.

Miguel Tellado, por su parte, con su habitual tono incisivo, la ha acusado de ser "la vicepresidenta de la incompetencia" y le ha recordado sus declaraciones de mayo de 2024, agosto de 2025 y febrero de este año diciendo que va a llevar los Presupuestos Generales del Estado a la Cámara: "¿Qué Presupuestos va a presentar usted, los de 2024, los de 2025, los de este año o ninguno?", ha ironizado.

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado, y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. / Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Tellado ha acusado a Montero de estar ya "con las maletas en la puerta del Ministerio rumbo al matadero electoral de Andalucía". "Es usted rotundamente incompetente, ha presentado tres presupuestos en ocho años, ese es todo su legado", ha concluido.

Para terminar la ronda de preguntas contra Montero, el secretario general del grupo y dirigente del PSOE andaluz Elías Bendodo ha señalado que tras las elecciones autonómicas de Extremadura, Aragón y Castilla y León, "ahora ya sí le toca a usted el turno". Según ha explicado, al candidato castellanoleonés y alcalde de Soria, Carlos Martínez, le ha ido "un poquito menos mal" que a los otros dos "porque es el menos sanchista de todos". "Así que aléjese del activo tóxico que tiene usted a su derecha", le ha espetado, en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "le va a ir muy mal en Andalucía".

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Montero se ha defendido al ataque, acusando al PP de recurrir a "los ataques personales, el bulo y la mentira" y de "frivolizar y hacer chascarrillos con la guerra". La vicepresidenta ha insistido en que el Gobierno trabaja para presentar las cuentas en la Cámara, aunque ya no ha hablado de plazos, y ha vuelto a retrotraerse a la guerra de Irak y a 2003 para acusar al entonces Gobierno del PP de "mentir": "Cuál es la posición del PP sobre la guerra? ¿Tienen la misma posición que José María Aznar? ¿Han encontrado las armas de destrucción masiva?"