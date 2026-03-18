El Supremo revisará la decisión del Congreso de no indemnizar a Ábalos tras la pérdida de su escaño

El magistrado del Tribunal Supremo Antonio Narváez --quien formó parte del sector conservador del Tribunal Constitucional hasta 2022-- será el ponente de la respuesta que el alto tribunal dará al exministro José Luis Ábalos en el recurso que este presentó contra la decisión del Congreso de no indemnizarle tras la pérdida de su escaño.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal dictó una resolución este martes admitiendo a trámite el recurso de Ábalos contra la decisión de la Mesa del Congreso de no pagarla la indemnización, que rondaría los 52.000 euros, dada su situación de prisión preventiva a las puertas del juicio que se celebrará contra él a partir del próximo 7 de abril por el 'pelotazo' en la compra de mascarillas para Transportes.

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"En su consecuencia, requiérase al Congreso de los Diputados, a fin de que en el improrrogable plazo de veinte días, remita el expediente administrativo correspondiente, bajo los apercibimientos a que se refiere" la ley, señala la diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.