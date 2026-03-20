La cúpula de Vox y los críticos se enzarzan en una guerra sucia desvelando comunicaciones privadas entre sus dirigentes

Acusaciones cruzadas de nepotismo y aprovechamiento económico de los cargos, agitación en las redes y correspondencia privada puesta al descubierto. La crisis interna en Vox no solo sube de temperatura -y salpica incluso al PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, ha tenido que salir a la palestra para rebatir que tenga algo que ver con los críticos internos en la extrema derecha, como asegura la cúpula de Santiago Abascal- sino que adquiere tintes de guerra sucia. Mientras Abascal opta por mantener un perfil bajo en todo este asunto, sus adeptos se lanzaron en tromba este jueves a ensalzarle como líder casi providencial de la formación, algo que hicieron incluso algunos responsables del departamento de comunicación.

No tardó en intentar pinchar ese globo una de las voces más destacadas del sector crítico, el ex vicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo quien en sus redes desveló una comunicación interna del partido destinada, precisamente, a que se produjera esa avalancha de adhesiones al presidente del partido, en la que por ejemplo participó el candidato ahora en esa comunidad autónoma, Carlos Pollán. "Patético, Santi. Patético", exclamó García-Gallardo al compartir un pantallazo de un mensaje en el que alguien le daba cuenta de la orden. En el mensaje se podía leer lo siguiente: "Buenos días. Supongo que te habrás enterado por otros sitios, pero ayer desde comunicación nacional se envió instrucciones a los responsables de comunicación y RRSS [redes sociales] de los parlamentos regionales que trasladaron a todos los diputados para que publicasen en tu contra y respaldando a Abascal, ofreciendo incluso ejemplos".

Pero antes incluso de ese mensaje, el ex secretario general Javier Ortega Smith, al que el partido ha abierto ya un expediente por negarse a ser relevado como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, decidió hacer pública una carta privada que le envió a al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, con motivo de su expulsión de este órgano. Según argumentó, se trataba de hacer frente a "filtraciones interesadas, mentiras y manipulaciones".

Todo después de publicar El Español otras cartas dirigidas a él, precisamente de su sucesor en la Secretaría General, Ignacio Garriga. En una de ellas, y tras reprocharle a su antecesor que no le contestase a sus comunicaciones, incluido un mensaje para comer juntos en septiembre de 2025, Garriga le afea sus declaraciones en contra de la dirección del partido en entrevistas en medios como la Cadena COPE, por constituir, argumentaba el número dos del partido, una "vulneración grave de las normas internas". Pero más allá de eso, Garriga destapa la caja de los truenos cuando le acusa de haber querido cesar en su día a Iván Espinosa de los Monteros y a su mujer, Rocío Monasterio, a la sazón, y respectivamente, portavoz parlamentario y líder de Vox en la Comunidad de Madrid, algo que Abascal habría negado. O asegura que los dos primeros "exigían que se te sometiera a tratamiento psiquiátrico por tu trato agresivo y violento con las mujeres".

Un partido sin "camisas viejas"

Garriga, además, le acusa de pretender gozar de una cierta "patente de corso" por haber sido uno de los fundadores del partido. Con una formulación en la que, subrepticiamente, se alude al pasado falangista de Ortega Smith: "En Vox, Javier, no hay 'portavoces de facto', como dices ser en un ejercicio de inconcebible autoritarismo bastante infantil, ni 'camisas viejas'".

En la carta de Ortega Smith a todos los miembros de la dirección, aunque de facto una réplica a Garriga, el aún diputado y concejal en el Ayuntamiento de Madrid se dirige así a quien le sucedió en el otoño del año 2022: "Lo más delirante y surrealista de ese correo es la acusación de mi supuesta colaboración con el PP. Es de traca que me acusen de esto precisamente quienes han pertenecido con carné y cargo durante muchos años al Partido Popular. No solo no es mi caso, pues nunca jamás he formado parte del mismo, sino que siempre se ha destacado mi firmeza a la hora de combatir todos los engaños y mentiras del Partido Popular", escribe Ortega Smith, aludiendo de manera clara tanto a Garriga como a Abascal, ambos con el referido pasado en el PP.

En el tuit que acompaña al pantallazo de la misiva, Ortega Smith afirma no poder aceptar que "los cuatro que han secuestrado un proyecto político al servicio de los españoles, convirtiéndolo en su gallina de los huevos de oro, vayan dando lecciones". Y le espeta la siguiente advertencia al actual número dos del partido: "Garriga, espero que tu próxima filtración sea el modelo 347". Una manera, levemente sutil, de sugerir irregularidades económicas en el funcionamiento de Vox, pues ese modelo de la Agencia Tributaria se refiere a la declaración anual de operaciones con terceras personas y permite a Hacienda cruzar datos de operaciones económicas entre proveedores y clientes. Los críticos denuncian desde hace semanas el posible beneficio de Abascal y de personas ajenas al partido, como los empresarios Julio y Gabriel Ariza, padre e hijo, y el pago a la mujer de Abascal por servicios de asesoría en redes sociales.

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La crisis de Vox ha alcanzado, sin duda, velocidad de crucero, y está lejos de haber escrito su última palabra, si bien los críticos, que piden debatir en un congreso extraordinario los posicionamientos ideológicos del partido, que consideran ahora más alejados de principios liberales y más cercanos a posturas estatistas, no discuten por ahora que Abascal siga siendo el líder.