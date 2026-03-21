Javier Vendrell Camacho

Abascal: "Pedro Sánchez actúa en España como un tirano y como un traidor"

El presidente de la formación ultraderechista española Vox, Santiago Abascal, describió este sábado en una cumbre ultraconservadora en Budapest al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como "la principal amenaza existencial para España y para Europa". En su intervención en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), Abascal acusó a Sánchez de actuar en España como "un tirano y un traidor".