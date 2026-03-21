Peinado sostiene que Begoña Gómez obtuvo financiación de empresas como Indra o Telefónica para su cátedra por ser la mujer de Sánchez

El titular de la Plaza 41 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Juan Carlos Peinado, considera que Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, obtuvo financiación de empresas como Indra o Telefónica para su cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por ser la mujer del presidente del Gobierno, según especifica un auto de 20 de marzo, en el que el instructor insiste en que este caso debe ser juzgado por un jurado popular.

"La financiación de la cátedra se articuló mediante aportaciones de empresas de primer nivel que tenían y siguen manteniendo vínculos de diferente clase con la Administración General del Estado y otras instituciones oficiales", especifica Peinado, que destaca que esta situación en relevante por el contexto en el que se obtienen los fondos "y en la posición singular desde la que se articula. En efecto, las aportaciones se producen en un marco en el que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, proyectaba simultaneamente su posición institucional, su actividad académica y sus relaciones con directivos y empresas con intereses o vínculos con el sector público".

Pedro Sánchez y Begoña Gómez asisten al preestreno de 'El cautivo', de Amenábar / efe

Así, el instructor sostiene que la captación de fondos para la cátedra "no aparece, indiciariamente, como una dinámica ordinaria de patrocinio universitario, sino como una manifestación más del circuito de relaciones de apoyo, colaboración y financiación que se fue tejiendo en torno al proyecto impulsado por Begoña Gómez", dice Peinado, que apunta a un posible delito de corrupción en los negocios por "la financiación y respaldo empresarial" que "aparecen conectados con una posición de privilegio relacional y con beneficios o expectativas de beneficio recíproco".

Murtra y Álvarez-Pallete

Y como ejemplo de estas relaciones bajo sospecha, el instructor afirma que la mujer de Pedro Sánchez "mantuvo diferentes reuniones con altos cargos de grandes empresas para conseguir acuerdos a la hora de llevar a cabo la financiación y desarrollo de una Plataforma de medición de impacto o software". Como por ejemplo con "los entonces presidentes de Indra y de Telefónica, Marc Murtra y José María Álvarez-Pallete", respectivamente. La reunión con Murtra, [ahora presidente de Telefónica] prosigue Peinado en su auto, tuvo lugar en julio de 2022, y con Pallete el 22 de diciembre de 2021. Y según el testigo Manuel Ausaverri "no era lo habitual" que participara Murtra "en colaboraciones de esa naturaleza y que, de haberse producido la misma, sería por cortesía por ser esposa del presidente del Gobierno. El mismo testigo confirmó que se trataba de un proyecto muy pequeño", resalta.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra. / EFE

En el auto, Peinado resalta que la mujer de Sánchez protagonizó "otra serie de contactos con grandes empresas para la financiación y desarrollo del programa informático. Así fue el caso de Google, Deloitte, Making Science y otras". Destaca, en este sentido, que en el caso de Google, "el primer contacto fue por medio de Miguel Escassi, antiguo asesor de Transformación Digital de la vicepresidencia del Gobierno durante el Gobierno de Pedro Sánchez y con el que se reunió en el Palacio de la Moncloa en marzo de 2022, semanas antes del acuerdo entre Google y la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC)" de Begoña Gómez.

David Sanza

Peinado también destaca el encuentro mantenido por Begoña Gómez "con el señor Ignacio Mariscal, de la empresa Reale Seguros, que se produjo por la intermediación de David Sanza, amigo personal del presidente del Gobierno, esposo de la investigada Begoña Gómez. Originalmente Reale Seguros aportó 60.000 euros en diferentes tramos temporales", mientras que la Fundación La Caixa entregó 15.000 euros anuales.

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El instructor resalta, en el mismo sentido, que el canal de comunicación para "la captación de fondos privados de la cátedra no siguió los cauces institucionales de la Universidad, sino que se canalizó a través de la asesora de Moncloa María Cristina Álvarez con el conocimiento y aceptación de Begoña Gómez, siendo esta plena conocedora de la situación y utilizando los contactos obtenidos en actos de naturaleza política para acelerar compromisos financieros en favor del proyecto privado".