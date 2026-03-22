Salvador Illa: "Europa debe adaptarse a la nueva realidad sin renunciar a los derechos humanos"

El president Salvador Illa (La Roca del Vallès, 1966) defiende que la Unión Europea debe ser tan "coherente y valiente en sus planteamientos" como lo ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que no puede dejar perder su "activo más importante", que son sus valores y la credibilidad.

En este contexto global, usted ha comentado en alguna ocasión que teme que haya una "fractura social", y la extrema derecha suele nutrirse de ella.

Yo intento resolver los problemas que tiene la sociedad catalana -vivienda, movilidad, seguridad- y la única manera es a través de las instituciones, que no son perfectas, pero que son el mejor instrumento que tenemos para mejorar las condiciones de vida, y desde ellas vamos a seguir mejorando. A aquellos que defienden que no sirven para nada, que dicen que hay soluciones mágicas, que generan discursos de odio, que llaman a dividir la sociedad, que hacen planteamientos etnicistas, les digo que este es un camino equivocado. Y esta gente, cuando ha gobernado, ha hecho fracasar a sus sociedades. Se fijan en proyectos como los de Trump y Milei, que están fracturando sus sociedades.

Estamos inmersos en una guerra abierta por Trump y el presidente Sánchez se ha convertido en el referente de los que quieren pararle los pies. ¿Cuál es su análisis de este entorno en el que a usted le toca gobernar?

Es un escenario que genera muchas incógnitas e incertidumbres, en el que impera la ley del más fuerte y no la fuerza de la ley. La guerra de Irán es una guerra de elección, y me parece que es innecesaria. Yo digo 'no' a la guerra y 'sí' a la paz. El presidente Sánchez ha tenido una postura coherente y valiente, y Europa debe serlo con sus planteamientos. El mismo criterio que se ha defendido respecto a Ucrania debe aplicarse a Gaza y a Irán. Si no, se perderá el activo más importante de la Unión Europea, que son sus valores y la credibilidad.

El presidente Sánchez ha tenido una postura coherente y valiente, y Europa debe serlo con sus planteamientos

El president de la Generalitat, Salvador Illa. / Zowy Voeten / EPC

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que Europa no se podía quedar sola como guardiana del viejo orden mundial. ¿Qué le parece?

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Ella se enmendó y yo me siento más cercano a la posición que mantuvo António Costa en el mismo foro. Europa debe adaptarse a la nueva realidad, pero esa adaptación no puede implicar renunciar a los derechos humanos ni a la defensa de la legalidad internacional, ni puede pasar por caer en planteamientos unilateralistas que no llevan a ningún lado. Otro debate es si debemos adaptar la gobernanza internacional a una nueva realidad con países que tienen cosas que decir. Pero no podemos renunciar a un orden mundial basado en reglas acordadas en foros en los que discutir las cosas. No podemos resolver los conflictos a golpe de misil, de guerras, ni por impulsos de determinados países.