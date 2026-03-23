Comicios autonómicos
Juanma Moreno convoca las elecciones andaluzas para el próximo 17 de mayo
El presidente andaluz defiende que la fecha escogida facilitar una alta participación y permitirá que el nuevo gobierno pueda estar en marcha antes del verano
Javier Alonso
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes la disolución del Parlamento regional y ha convocado las elecciones autonómicas para el próximo 17 de mayo. El jefe del Ejecutivo andaluz ha desvelado la gran incóginita que sobrevolaba el panorama político de la comunidad en una comparecencia convocada de forma urgente, tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno.
"Ha llegado el momento, en unos momentos compareceré para informar de una decisión importante para la comunidad", anunció Juanma Moreno en un mensaje difundido a través de redes sociales. Instantes después anunció formalmente la disolución del Parlamento andaluz y la fecha escogida con el objetivo de alcanzar "la máxima participación" electoral.
La fecha escogida, además, abre la posibilidad de que la nueva legislatura y el nuevo gobierno que salga de las urnas se configuren antes del verano: "Ir a las urnas en este momento va a permitir que Andalucía afronte los próximos meses con plena estabilidad y anticipación", detalló el presidente andaluz, quien destacó que durante los últimos años había tenido que escuchar numerosas "voces" que le aconsejaban un adelanto electoral que ha rechazado en todo el momento.
"Ha completado una legislatura de cuatro años con estabilidad y confianza. Cuatro años intensos en los que la tierra ha avanzado", apuntó el presidente andaluz quien destacó el balance legislativo de estos cuatro años, así como el hecho de que se hayan aprobado todos los presupuestos sin sobresaltos gracias a una "mayoría suficiente". Precisamente, ese es uno de los ejes fundamentales de la estrategia del presidente ante las próximas elecciones del 17 de mayo en las que, según las encuestas, se encuentra en el límite de perder la mayoría absoluta.
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