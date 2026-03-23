María Jesús Montero responde a la convocatoria electoral en Andalucía: "Convoca el 17 de mayo porque teme el repunte del PSOE"

Aunque todos los partidos políticos llevaban meses haciendo sus propias estimaciones de cuando sería la convocatoria electoral en Andalucía, la realidad es que el anuncio en la tarde de este lunes de que la cita sería el 17 de mayo ha cogido por sorpresa a los principales partidos. El PSOE tiene ahora que acelerar su plan de reorganización para que María Jesús Montero se centre en la campaña, Por Andalucía debe cerrar sus equilibrios internos, Podemos debe despejar si irá o no en solitario y Vox aún carece de un candidato ratificado. Además del PP, sólo Adelante Andalucía venía ya con todo el trabajo preparado.

"Moreno Bonilla convoca ya por dos motivos: porque la crisis de la sanidad pública se lo lleva por delante y porque teme un repunte del PSOE. Cuanto antes, mejor, Andalucía necesita un Gobierno que resuelva los problemas", defendió en redes sociales la vicepresidenta del Gobierno y candidata socialista, María Jesús Montero, quien aplaudió la fecha elegida: "Nos gusta el 17 de mayo. ¡Ya hay fecha para el cambio!".

En la misma línea reaccionó Antonio Maíllo. El coordinador federal de IU ya ha sido ratificado como candidato de la coalición de izquierdas por Andalucía que integra a Sumar y a otras formaciones pero que a estas alturas sigue sin tener resuelta su relación con Podemos que tiene a su candidato pero que viene de cosechar pésimos resultados en las últimas elecciones de Aragón y Castilla y León. "Estamos preparados y vamos a ir con todo a las próximas elecciones".

También José Ignacio García, el candidato de Adelante Andalucía, defendió estar "preparado" para la cita con las urnas. "Tenemos las ideas, la fuerza y la motivación para construir una Andalucía diferente", apuntó en un mensaje en redes sociales en el que criticó el uso de la "convocatoria electoral para intereses personales y partidistas".

La otra lista que, de momento, concurrirá a las elecciones será la de Podemos Andalucía. Su candidato, Juan Antonio Delegado, defendió en redes sociales que el 17 de mayo será "el momento de decidir el modelo que queremos" al frente del Ejecutivo andaluz.

Vox el gran adversario de Juanma Moreno

Si se toman como referencia las encuestas, el gran adversario de Juanma Moreno en estas elecciones es Vox. De su crecimiento dependerá que se pueda o no revalidar la mayoría absoluta. Aunque de momento no tienen un candidato definido, su nombre de referencia es el portavoz parlamentario Manuel Gavira: "Andalucía no es ajena a la ola de sentido común que recorre España. Por fin llega la hora del cambio en mi tierra y el próximo 17 de mayo vamos a demostrarlo. Estamos preparados".

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Gavira ha garantizado que Vox logrará con el resultado de las urnas "llevar a la Junta de Andalucía las políticas de sentido común que quieren los andaluces". "Vamos a acabar con el fanatismo climático y proteger nuestro campo, acabar con el deterioro de nuestros servicios públicos, enfrentar el problema de la vivienda, poner fin a las políticas de puertas abiertas a la inmigración masiva y acabar con el despilfarro político", advirtió.