Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Especies en extinciónPuente de CedilloUniversidad privadaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

El PP se querella contra Tezanos por "manipular" los sondeos del CIS

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos / José Luis Roca

Mariano Alonso Freire

Madrid

El Partido Popular (PP) se querellará contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por "manipular" los sondeos electorales del centro, como explicó este lunes la vicesecretaria de Regeneración Institucional de los populares, Cuca Gamarra.

Noticia en elaboración.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents