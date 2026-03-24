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Convalidación Congreso

Junts votará a favor del decreto anticrisis si el PSOE respalda su propuesta sobre autónomos

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España). El Gobierno afronta una nueva sesión de control con temas de actualidad sobre la

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España). El Gobierno afronta una nueva sesión de control con temas de actualidad sobre la / Eduardo Parra - Europa Press

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

Miriam Nogueras ha dejado claro que votarán a favor del real decreto con medidas para hacer frente a la guerra en Irán. Eso sí, la portavoz de Junts en el Congreso ha explicado que su voto a favor está condicionado a que el Gobierno respalde también este jueves una proposición no de ley -sin carácter vinculante- de los posconvergentes en la que reclaman eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, en aplicación de la directiva europea 2020/285. "Contamos con que el PSOE vote a favor de poder cuidar a los autónomos, entonces, podrán contar con nuestro voto al decreto de medidas", ha dicho.

Lejos de la táctica habitual de mantener la incógnita hasta el último minuto, Nogueras ha aplaudido que el real decreto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes contiene buena parte de las rebajas fiscales que ellos plantearon hace semanas. Así, ha confirmado que su formación respaldará el texto. Con el 'sí' de los posconvergentes, el Gobierno tiene ya casi asegurada la convalidación del 'escudo social', a falta de que PNV y EH Bildu tomen posición.

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