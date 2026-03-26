Arcadi España, tras ser nombrado ministro de Hacienda: "Hay días en que el destino te alcanza"

Arcadi España, nuevo ministro de Hacienda, ha manifestado en sus redes sociales su agradecimiento al presidente Pedro Sánchez después de aterrizar en el Consejo de Ministros, adonde llega curtido tras dos legislaturas en la Generalitat valenciana de Ximo Puig (2015-2023), primero como su jefe de gabinete y después como conseller de Obras Públicas y de Hacienda: "Gracias Presidente por la confianza y el afecto. Un honor".

España ha continuado apelando a María Jesús Montero, que deja el cargo para centrarse en su nueva etapa política en Andalucía: "Gracias por tu ejemplo y enseñarme tanto. Espero estar a tu altura".

De hecho, la misma Montero también lo ha felicitado, dirigiéndose a él como "amigo y compañero" después de que el presidente del Ejecutivo le haya confiado el ministerio que hasta ahora ella ha ocupado en todos los gobiernos de Sánchez: "Será un magnífico ministro de Hacienda. Le sobra preparación y conoce muy bien las finanzas públicas. ¡Suerte!", ha dicho Montero.

Finalmente, Arcadi España también ha tenido palabras para el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres: "Ha sido una suerte poder trabajar contigo estos años. Eres una de las mejores personas que he conocido. Hay días en que el destino te alcanza", ha concluido.

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Su presencia en el Consejo de Ministros 'valencianiza' todavía más el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya que a él pertenecen otras valencianas, como Diana Morant, al frente del Ministerio de Ciencia y Universidades.