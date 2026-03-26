La Junta Electoral Central impide ahora votar con las aplicaciones digitales del DNI

En las elecciones andaluzas, mejor llevar el DNI físico en la cartera. La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado suspender una decisión suya previa en la que permitía la utilización de las aplicaciones MiDGT y MiDNI para poder ejercer el derecho al voto, presencialmente o por correo. Toma ahora la decisión hasta que "se garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente segura".

A esta resolución, con fecha 26 de marzo, llegan los miembros de la JEC tras atender los escritos presentados por el viceconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Fernando Ortiz; la Dirección General de Política Interior- dependiente del ministerio que encabeza Fernando Grande Marlaska-, el Partido Popular y "otros", para "asegurar al máximo la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral".

La JEC suspende esta fórmula de acreditación digital "hasta tanto se garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente segura", dice la resolución. Por lo que, hasta nueva decisión, no se podrá votar en las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 17 de mayo con las aplicaciones oficiales del DNI ni del carné de conducir. Una decisión que ha aplaudido la vicesecretaria general de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra: "Estamos muy satisfechos de que los ciudadanos no tengan que tener ningún tipo de dudas en relación al proceso electoral en nuestro país".

"No es que el DNI digital no sea seguro -argumenta a este diario un experto de Interior-, sino que faltan indicaciones a los presidentes de mesa para que utilicen, obligatoriamente, los sistemas de verificación que lleva incorporada la aplicación".

El temor a que no en todas las mesas electorales se conozca bien la aplicación ni haya normativa electoral actualizada sobre verificaciones de DNI digital, fue expresado por diversas fuentes de la Seguridad del Estado cuando, en las recientes elecciones autonómicas de Castilla y León, fue puesto en tela de juicio el MiDNI por ser falsificable -solo su apariencia en pantalla, no el programa- con ayuda de programas simples de inteligencia artificial.

Un lector de QR por mesa electoral

Según informaron desde la formación que preside Alberto Núñez Feijóo, el Partido Popular había solicitado a la Junta Electoral Central la suspensión del uso de la aplicación miDNI para la identificación de votantes en la urna en procesos electorales "ante las dudas y la alarma social que se ha generado", aseguraron, tras conocerse que "no es necesario verificar la identidad a través de un código QR actualizado, que es lo que serviría como garantía y mecanismo de autenticidad del documento".

En tal caso, desde el PP consideraban que si mantenía su uso debía colocarse "un dispositivo por cada Mesa Electoral con acceso a la aplicación para poder realizar la comprobación adecuada y suficiente por medio del código QR, a través de una comunicación segura y en tiempo real con los servidores del Ministerio del Interior".

A lo largo de la pasada campaña electoral en Castilla y León, expertos policiales identificaron toda una corriente de bulos sobre posibles fraudes basados en falseamientos de identidad del votante. No es posible un fraude masivo de voto tuneando pantallas de MiDNI, pues el sistema genera un QR para comunicar con la Policía cada vez que se requiere identificación, pero "sí era posible desacreditar el proceso electoral e introducir dudas acerca del resultado de las elecciones", explica una de las fuentes consultadas. Y esa era la otra preocupación en esos círculos policiales.

Imagen de un vídeo de explicación del Ministerio del Interior sobre la verificación de identidad con MiDNI / CNP

MiDNI permite a los usuarios saber si quien muestra el DNI digital es quien dice ser. La aplicación genera un QR. Ese QR puede ser leído por el móvil -o por otros muchos tipos de lectores- del requiriente y, en cuanto se produce la lectura, envía un mensaje a la Policía -uno cada vez y diferente en cada ocasión- que, a su vez, contesta confirmando, desmintiendo o alertando de si ese documento nacional de identidad ha sido sustraído o perdido.

Un vídeo didáctico de la página web oficial de esta iniciativa de Interior, elaborado por la Policía Nacional, muestra situaciones de posible empleo del QR de verificación: en la impresión de un billete de avión, en un pago en un comercio, en el alquiler de un coche, en la firma de un contrato... El vídeo explicativo da siete ejemplos de uso: en una notaría, en una farmacia, en bancos, oficinas de Hacienda, en un servicio de transporte, una comisaría de Policía o un control de accesos. Ninguno de los casos que sirven de ejemplo es una comparecencia ante las urnas.

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"El sistema electoral español funciona bien y esta iniciativa del Gobierno, sin las verificaciones necesarias, solo está generando problemas y desconfianza. Unos problemas que no existen en los países de nuestro entorno porque ningún país europeo utiliza mecanismos electrónicos de identificación para votaciones presenciales", insistían desde el PP antes de conocerse la resolución de la JEC.