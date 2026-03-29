Javier Vendrell Camacho

La gorra viral de Pedro Sánchez que desafía a Donald Trump: "Make Science Great Again"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha publicado un vídeo con referencia directa al presidente estadounidense Donald Trump. En el mismo, Sánchez aparece con una gorra roja y el lema "Make Science Great Again", haciendo un guiño satírico al famoso "Make America Great Again" de Trump.