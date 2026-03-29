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La gorra viral de Pedro Sánchez que desafía a Donald Trump: "Make Science Great Again"

La gorra viral de Pedro Sánchez que desafía a Donald Trump: "Make Science Great Again"

Javier Vendrell Camacho

La gorra viral de Pedro Sánchez que desafía a Donald Trump: "Make Science Great Again"

Javier Vendrell Camacho

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha publicado un vídeo con referencia directa al presidente estadounidense Donald Trump. En el mismo, Sánchez aparece con una gorra roja y el lema "Make Science Great Again", haciendo un guiño satírico al famoso "Make America Great Again" de Trump.

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