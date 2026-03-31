Podemos abre una consulta a sus bases para negociar su integración en Por Andalucía el 17M

Podemos Andalucía ha abierto una consulta a sus bases para que "faculten a la dirección" a llegar a un acuerdo para integrarse en una candidatura unitaria con Por Andalucía, donde se encuentran IU, el movimiento Sumar y otros grupos minoritarios.

Podemos, en un comunicado, ha explicado que las votaciones estarán abiertas entre las 17.00 horas de hoy martes hasta la misma hora de mañana miércoles, 1 de abril.

La decisión "se ha tomado este martes en la ejecutiva andaluza del partido, que ha aprobado por unanimidad la disposición de Podemos Andalucía de integrarse en la candidatura de Por Andalucía, ratificando las declaraciones públicas realizadas por Juan Antonio Delgado y por la dirección estatal, a través de Pablo Fernández", señalan desde el partido.

Podemos Andalucía ha animado a sus inscritos a que participen en este proceso de consulta y les ha solicitado "la mayor participación" en la votación "que es preceptiva de los estatutos de la formación, ante la relevancia de la misma".

De salir afirmativa, Podemos Andalucía podría negociar con Por Andalucía su integración dentro de las listas, posibilidad a la que se ha abierto la formación morada.

Desde Por Andalucía, cuyo candidato a la Presidencia de la Junta es el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, advirtieron de nuevo este pasado lunes que la coalición conformada en 2022 para las elecciones andaluzas y que concurre de nuevo estos comicios regionales es "un tren en marcha" en el que, si bien están invitadas todas las fuerzas, "no se va a parar por nadie".

Acto en Sevilla

Este mismo martes Sumar ha anunciado un acto en Sevilla el próximo 19 de abril, en plena precampaña electoral, donde han invitado a unirse a "todas las fuerzas de la izquierda plurinacional y transformadora", en una referencia que se ha entendido hacia Podemos.

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Los cuatro partidos de la coalición -Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes- han explicado que este acto es "un paso más en la construcción iniciada de una alianza común, compartida y abierta de cara a las próximas elecciones generales".