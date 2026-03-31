Tribunales
Mazón, tras el portazo de la jueza a su personación en la causa de la dana: "Lo vamos a analizar"
El expresident, que ha abandonado momentáneamente el pleno tras conocerse la negativa de la magistrada, no aclara si recurrirá la decisión
Mateo L. Belarte
El portazo de la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, a la petición de Carlos Mazón de personarse en la causa de la dana ha pillado al expresident en el pleno de las Corts, donde sigue siendo diputado autonómico. A los pocos minutos de conocerse la noticia, y tras consultar su móvil de forma incesante durante todo ese lapso, Mazón ha abandonado el hemiciclo, parece, en busca de un lugar más privado. Ha sido apenas un cuarto de hora el tiempo que se ha ausentado de su escaño.
El expresident, que antes sí se ha detenido ante los medios para explicar los motivos de su petición, no ha querido valorar la decisión de la magistrada y no ha aclarado si recurrirá. "No valoro el proceso, lo analizaremos y ya está", ha señalado al ser preguntado sobre sus próximos movimientos. Con una media sonrisa, ha insistido que una vez "analizado" el auto con su equipo jurídico "obraremos en consecuencia". Tampoco ha querido contestar sobre si la medida de la jueza le causa "sorpresa": "Vamos a analizarlo y lo vemos. Muchas gracias, muchas gracias", ha dicho antes de poner rumbo a un despacho de las Corts.
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